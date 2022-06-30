https://tr.sputniknews.com/20220630/guney-ailesi-cuneyt-arkinin-vefati-uzerinden-yilmaz-guneye-gelen-hakaretleri-yargiya-tasiyacagiz-1058152225.html

Güney ailesi: Cüneyt Arkın'ın vefatı üzerinden Yılmaz Güney'e gelen hakaretleri yargıya taşıyacağız

Güney ailesi: Cüneyt Arkın'ın vefatı üzerinden Yılmaz Güney'e gelen hakaretleri yargıya taşıyacağız

Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası gündeme gelen Yılmaz Güney'e hakaret edenler için ailesi suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T15:39+0300

2022-06-30T15:39+0300

2022-06-30T15:52+0300

cüneyt arkın

yaşam

yılmaz güney

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Cüneyt Arkın, 1972’deki Altın Koza’da ödülünü reddederek, "O ödül Yılmaz'ın hakkıydı. Aklı başında herkes bunu bilirken, o ödül bana yakışır mıydı? Yakışmazdı" sözlerinin yeniden gündem olması üzerine sosyal medyada birçok kişi Yılmaz Güney'e hakaretlerde bulundu.Güney ailesi avukatları Bişar Abdi Alınak aracılığıyla bu sözler üzerine Yılmaz Güney’i hedef haline getiren ve hakaret edenlerle ilgili açıklama yaptı.‘Yılmaz Güney'e yapılan saldırı sanata ve özgür düşünceye saldırıdır’Yılmaz Güney ailesi yaptıkları açıklamada, “Ünlü sinema sanatçısı Cüneyt Arkın sanatı, duyarlılıkları, farklı düşüncelere karşı saygılı tavrı ve düzgün yaşamıyla her nesle örnek olacak bir değerdi. Aramızdan ayrılışını tüm sevenleri gibi bizler de büyük bir üzüntüyle karşıladık. Ancak böyle bir günde bile Cüneyt Arkın’ın vefatı üzerinden merhum Yılmaz Güney’in manevi kişiliğine yönelik yapılan saldırılar sevenlerini ve biz ailesini derinden yaralamıştır. Cüneyt Arkın’ın sağlığında sinema sanatçılarına verilen Altın Koza ödülünü Yılmaz Güney’in hakkı olduğu için almayı reddettiğini söylediği sözler sosyal medya mecralarında gündem oluşturdu. Yılmaz Güney’in hakkının teslim edildiği bu sözler sonrasında bir süredir Yılmaz Güney’in manevi kişiliğine saldıran, küfür eden ve hakaret yağdıran unsurlar yine harekete geçmiş merhumun hatırasına küfür ve hakaret etmişlerdir” ifadelerini kullandı.Güney ailesi açıklamalarına şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220630/mujdat-gezen-cuneyt-arkinin-cenaze-toreninde-fenalasti-1058146769.html

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cüneyt arkın, yılmaz güney