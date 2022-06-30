https://tr.sputniknews.com/20220630/imamoglu-eylulde-yurtlarimizda-2-bin-700-yatak-sayisina-ulasacagiz-1058122730.html
İmamoğlu: Eylülde yurtlarımızda 2 bin 700 yatak sayısına ulaşacağız
İmamoğlu: Eylülde yurtlarımızda 2 bin 700 yatak sayısına ulaşacağız
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'daki İBB projelerini inceledi. Burada açıklama yapan İmamoğlu, "Eylülde yurtlarımızda 2 bin... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T02:11+0300
2022-06-30T02:11+0300
2022-06-30T02:14+0300
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ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
öğrenci
öğrenci yurdu
yatak
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ebubekir Otopark Üstü Meydan ve Çevre Düzenlemesi inşaatı, Bağcılar Otizm Temalı Park ile Yenimahalle'deki öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.Yenimahalle'deki 510 yataklı öğrenci yurdu inşaatı şantiyesinde açıklama yapan İmamoğlu, "Eylülde yurtlarımızda 2 bin 700'e ulaşacağız yatak sayısında. Bu aslında ara dönemde devreye girecek. Bunların da katkısıyla bir sonraki seneye hedefimiz 5 bin yatakla eğitim sezonuna dahil olmak" ifadelerini kullandı.SUDEM'in açılışına katıldıBağcılar'da kurulan Sosyal Uyum Destek Merkezi'nin (SUDEM) açılışı da İmamoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirildi.Bağımlılık tanısı almış bireylere ve yakınlarına yönelik danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunulacak olan SUDEM'in açılışından sonra merkezi gezen İmamoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadele noktasında İstanbul'un alarm verdiğini belirterek, İBB olarak önemli bir toplumsal sorumluluğa adım attıklarını söyledi.Bu düşünceyle 18 Kasım 2020'de alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici hizmetler sunmak amacıyla, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğünü kurduklarını hatırlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:Konuyla ilgili tedavi süreçlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü kaydeden İmamoğlu, "Biz burada yaptığımız takiple, destekle ve daha sonrasında bunların meslek edinmesi, beceri edinmesi ve bu yönleriyle kültür-sanat etkinlikleriyle desteklenmesi, aynı zamanda iş bulmaya kadar varan bir takip süreciyle, etkili bir biçimde bu merkezlerimizde bağımlılıkla mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.'Üzüntüyle karşıladım'İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin soruya ise "Üzüntüyle karşıladım. Bu tür sivil toplum kuruluşlarının varlığından kimin ne zaman haber aldığını ya da nasıl iş birliğinde olduğunu bazen kimse bilemez. Örneğin 110 yıllık Türk Ocağı'yla benim de bir bağım olmuş olabilir. Benim de yakınlarımın geçmişte içinde olduğu bir ortam olabilir. Olabilir derken tahminen elbette konuşmuyorum, mesaj veriyorum buradan" diye konuştu.İBB gibi kurumların bu tür sivil toplum kuruluşlarına destek olduklarını anlatan İmamoğlu, "Orada gelirler, bu çalışmalarını yürütürler. Yapılan iş ve işlem böyle bir işlem. 2016'da da aynısı yapılmış. O dönemde de yine Cumhuriyet Halk Partili olan Kartal Belediyesi'yle süreç yürütülmüş" dedi.İmamoğlu, şunları kaydetti:
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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), öğrenci, öğrenci yurdu, yatak, bağcılar
İmamoğlu: Eylülde yurtlarımızda 2 bin 700 yatak sayısına ulaşacağız
02:11 30.06.2022 (güncellendi: 02:14 30.06.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'daki İBB projelerini inceledi. Burada açıklama yapan İmamoğlu, "Eylülde yurtlarımızda 2 bin 700 yatak sayısına ulaşacağız" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ebubekir Otopark Üstü Meydan ve Çevre Düzenlemesi inşaatı, Bağcılar Otizm Temalı Park ile Yenimahalle'deki öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu.
Yenimahalle'deki 510 yataklı öğrenci yurdu inşaatı şantiyesinde açıklama yapan İmamoğlu, "Eylülde yurtlarımızda 2 bin 700'e ulaşacağız yatak sayısında. Bu aslında ara dönemde devreye girecek. Bunların da katkısıyla bir sonraki seneye hedefimiz 5 bin yatakla eğitim sezonuna dahil olmak" ifadelerini kullandı.
SUDEM'in açılışına katıldı
Bağcılar'da kurulan Sosyal Uyum Destek Merkezi'nin (SUDEM) açılışı da İmamoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Bağımlılık tanısı almış bireylere ve yakınlarına yönelik danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunulacak olan SUDEM'in açılışından sonra merkezi gezen İmamoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadele noktasında İstanbul'un alarm verdiğini belirterek, İBB olarak önemli bir toplumsal sorumluluğa adım attıklarını söyledi.
Bu düşünceyle 18 Kasım 2020'de alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici hizmetler sunmak amacıyla, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğünü kurduklarını hatırlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Bağcılar'da klinik psikolog, sosyal çalışmacı, ergoterapist gibi uzmanlardan oluşan bir kadroyla hizmet veriyoruz. Şubat'tan beri buradayız. Sultanbeyli'deki merkezimiz ise bu ay hizmete başladı. Buralarda özellikle bağımlılık alanında rehabilitasyon, danışmanlık, yönlendirme hizmeti yapıyoruz ve bağımlı tanısı almış bireylere ve ailelerine de ücretsiz hizmetin içinde oluyoruz. Bazen aile içinde gizli bir biçimde bu süreci yaşayan yetişkin insanların olduğunu tespit etmekteyiz. Ve tabii bu çevresel anlamda da ciddi bir sorun yaratıyor."
Konuyla ilgili tedavi süreçlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü kaydeden İmamoğlu, "Biz burada yaptığımız takiple, destekle ve daha sonrasında bunların meslek edinmesi, beceri edinmesi ve bu yönleriyle kültür-sanat etkinlikleriyle desteklenmesi, aynı zamanda iş bulmaya kadar varan bir takip süreciyle, etkili bir biçimde bu merkezlerimizde bağımlılıkla mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz" dedi.
'Üzüntüyle karşıladım'
İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin soruya ise "Üzüntüyle karşıladım. Bu tür sivil toplum kuruluşlarının varlığından kimin ne zaman haber aldığını ya da nasıl iş birliğinde olduğunu bazen kimse bilemez. Örneğin 110 yıllık Türk Ocağı'yla benim de bir bağım olmuş olabilir. Benim de yakınlarımın geçmişte içinde olduğu bir ortam olabilir. Olabilir derken tahminen elbette konuşmuyorum, mesaj veriyorum buradan" diye konuştu.
İBB gibi kurumların bu tür sivil toplum kuruluşlarına destek olduklarını anlatan İmamoğlu, "Orada gelirler, bu çalışmalarını yürütürler. Yapılan iş ve işlem böyle bir işlem. 2016'da da aynısı yapılmış. O dönemde de yine Cumhuriyet Halk Partili olan Kartal Belediyesi'yle süreç yürütülmüş" dedi.
İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Bakın benim Türk Ocağı'na faydalarım olmuştur. Kimse bunu bilemez. Belki farkındadırlar, değillerdir. Merkezine de faydalarım olmuştur. İstanbul gibi başka yerlere de faydalarım olmuştur. Yarın da olacaktır. Yani bu kararın altında ezilirler. Ezildiler de zaten. Bence ezildiler. Sesleri bile çıkamayacak bu saatten sonra. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocağı'na gösterdiği hassasiyetin ben şahidiyim. Bir başka genel başkan gösterse Türk Ocağı bugün çok daha rahat, çok daha huzurlu yerlerde olurdu."