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İsmail Saymaz: Erdoğdu ve Torun çifti bir süre siyasi inzivaya çekilecek
İsmail Saymaz: Erdoğdu ve Torun çifti bir süre siyasi inzivaya çekilecek
İsmail Saymaz, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile, Pomen'in de Erdoğdu'nun yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T15:59+0300
2022-06-30T16:09+0300
politika
aykut erdoğdu
chp
tuba torun
istifa
ismail saymaz
politika
ses kaydı
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Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile çıkan telefon konuşmasının ardından gelen istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erdoğdu, eski eşi Pomen ve Özge Pomen'in de Erdoğdu'nun yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun ile aralarındaki ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.Saymaz, istifanın perde arkasında yaşananları şu sözlerle anlattı:
https://tr.sputniknews.com/20220629/istanbul-milletvekili-aykut-erdogdu-chpden-istifa-ett-1058095574.html
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aykut erdoğdu, chp, tuba torun, istifa, ismail saymaz, politika, ses kaydı

İsmail Saymaz: Erdoğdu ve Torun çifti bir süre siyasi inzivaya çekilecek

15:59 30.06.2022 (güncellendi: 16:09 30.06.2022)
© AA / Doğukan Keskinkılıç Aykut Erdoğdu
Aykut Erdoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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İsmail Saymaz, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile, Pomen'in de Erdoğdu'nun yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun ile aralarındaki ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından gelen istifaların perde arkasını yazdı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile çıkan telefon konuşmasının ardından gelen istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğdu, eski eşi Pomen ve Özge Pomen'in de Erdoğdu'nun yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun ile aralarındaki ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Saymaz, istifanın perde arkasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

“CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 27 Haziran'da Erdoğdu ve Torun'u arayarak, istifa etmelerinin beklendiğini bildirdi. Bunun üzerine Erdoğdu, CHP liderinden randevu istedi. Dün için randevu verildi. Erdoğdu, görüşmeye tek başına gitti. Eşi ve kendi adına hazırlanmış istifa dilekçeleri cebindeydi. Görüşmede Erdoğdu, ‘CHP'nin daha çok yıpranmaması için istifa kararını verdiklerini’ anlattı. Çift bir süre siyasi inzivaya çekilecek.”

Aykut Erdoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
POLİTİKA
İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti
Dün, 14:29
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