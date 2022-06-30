https://tr.sputniknews.com/20220630/ismail-saymaz-chp-erdogdu-ve-torundan-istifalarini-istedi-1058155048.html

İsmail Saymaz: Erdoğdu ve Torun çifti bir süre siyasi inzivaya çekilecek

İsmail Saymaz: Erdoğdu ve Torun çifti bir süre siyasi inzivaya çekilecek

İsmail Saymaz, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile, Pomen'in de Erdoğdu'nun yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T15:59+0300

2022-06-30T15:59+0300

2022-06-30T16:09+0300

politika

aykut erdoğdu

chp

tuba torun

istifa

ismail saymaz

politika

ses kaydı

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen ile çıkan telefon konuşmasının ardından gelen istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erdoğdu, eski eşi Pomen ve Özge Pomen'in de Erdoğdu'nun yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun ile aralarındaki ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.Saymaz, istifanın perde arkasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

https://tr.sputniknews.com/20220629/istanbul-milletvekili-aykut-erdogdu-chpden-istifa-ett-1058095574.html

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aykut erdoğdu, chp, tuba torun, istifa, ismail saymaz, politika, ses kaydı