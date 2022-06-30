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İstanbul'da kadın cinayeti: Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü
İstanbul'da kadın cinayeti: Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Ümraniye’de bir şahıs, yeni aldıkları evin tapusu nedeniyle tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın, olay yerinde hayatını... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T14:17+0300
2022-06-30T14:17+0300
türkiye
kadın cinayeti
istanbul
tapu
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İstanbul Ümraniye’de bir şahıs, yeni aldıkları evin tapusu nedeniyle tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybederken eşini öldüren şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu.İddiaya göre, kısa süre önce satın aldıkları eve yerleşen genç çift, tapu nedeniyle tartışma yaşadı. Kavganın büyümesi üzerine koca eline aldığı bıçakla eşini öldürdü. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerini arayan koca eşini öldürdüğünü söyledi. Adrese gelen polis ekipleri eşini öldüren kocayı gözaltına aldı. Sağlık ekipleriyse genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.'Daha önce kavga ettiklerini hiç duymadık'Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, “Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın, karısını öldürdüğünü öğrendik. Adam zaten kendisi polisi arayarak olayı ihbar etmiş. Teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını 2 defa ancak görmüşümdür ama daha önce kavga ettiklerini hiç duymadık” diye konuştu.'Kadın olay yerinde ölmüş'Mahalle sakinlerinde Nail Eryılmaz ise, “Sokaktan gelen sesler üzerine olayı gördük. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220630/adanada-kadin-cinayetini-onlemek-isteyen-kisi-esinin-gozleri-onunde-olduruldu-1058127455.html
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kadın cinayeti, istanbul, tapu

İstanbul'da kadın cinayeti: Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü

14:17 30.06.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİKTapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü
Tapu kavgasında eşini bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİK
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İstanbul Ümraniye’de bir şahıs, yeni aldıkları evin tapusu nedeniyle tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybederken eşini öldüren şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu.
İstanbul Ümraniye’de bir şahıs, yeni aldıkları evin tapusu nedeniyle tartışma yaşadığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Genç kadın, olay yerinde hayatını kaybederken eşini öldüren şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu.

İddiaya göre, kısa süre önce satın aldıkları eve yerleşen genç çift, tapu nedeniyle tartışma yaşadı. Kavganın büyümesi üzerine koca eline aldığı bıçakla eşini öldürdü. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerini arayan koca eşini öldürdüğünü söyledi. Adrese gelen polis ekipleri eşini öldüren kocayı gözaltına aldı. Sağlık ekipleriyse genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

'Daha önce kavga ettiklerini hiç duymadık'

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, “Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın, karısını öldürdüğünü öğrendik. Adam zaten kendisi polisi arayarak olayı ihbar etmiş. Teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını 2 defa ancak görmüşümdür ama daha önce kavga ettiklerini hiç duymadık” diye konuştu.

'Kadın olay yerinde ölmüş'

Mahalle sakinlerinde Nail Eryılmaz ise, “Sokaktan gelen sesler üzerine olayı gördük. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış” dedi.
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