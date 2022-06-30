https://tr.sputniknews.com/20220630/isvec-basbakani-andersson-turkiye-ile-yapilan-anlasmanin-yuzde-yuz-arkasindayiz-1058170069.html

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasında olduklarını söyledi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T22:43+0300

2022-06-30T22:43+0300

2022-06-30T22:43+0300

türkiye

magdalena andersson

isveç

anlaşma

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Andersson, SVD gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" dedi.Daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktaran Andersson, "Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" ifadelerini kullandı.

türkiye

isveç

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magdalena andersson, isveç, anlaşma