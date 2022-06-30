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İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasında olduklarını söyledi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T22:43+0300
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türkiye
magdalena andersson
isveç
anlaşma
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Andersson, SVD gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" dedi.Daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktaran Andersson, "Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" ifadelerini kullandı.
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magdalena andersson, isveç, anlaşma

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız

22:43 30.06.2022
© AP Photo / Paul Whiteİsveç Başbakanı Magdalena Andersson
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Paul White
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasında olduklarını söyledi.
Andersson, SVD gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" dedi.
Daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktaran Andersson, "Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" ifadelerini kullandı.
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