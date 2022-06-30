https://tr.sputniknews.com/20220630/isvec-basbakani-andersson-turkiye-ile-yapilan-anlasmanin-yuzde-yuz-arkasindayiz-1058170069.html
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasında olduklarını söyledi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T22:43+0300
2022-06-30T22:43+0300
2022-06-30T22:43+0300
türkiye
magdalena andersson
isveç
anlaşma
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Andersson, SVD gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" dedi.Daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktaran Andersson, "Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" ifadelerini kullandı.
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magdalena andersson, isveç, anlaşma
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasında olduklarını söyledi.
Andersson, SVD gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile yapılan anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" dedi.
Daha önce Türkiye'nin iade taleplerinin bulunduğunu aktaran Andersson, "Tabii ki anlaşmada olan yapılacak. Türkiye daha önce iade taleplerinde bulundu, biz de bunlarla ilgilendik. Bazen sınır dışı ettiğimiz olmuştur, çoğu zaman da olmamıştır. Anlaşmanın yüzde yüz arkasındayız" ifadelerini kullandı.