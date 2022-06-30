https://tr.sputniknews.com/20220630/isvec-merkez-bankasi-2000den-bu-yana-en-sert-faiz-artirimina-gitti-1058135066.html

İsveç Merkez Bankası, 2000'den bu yana en sert faiz artırımına gitti

İsveç Merkez Bankası, 2000'den bu yana en sert faiz artırımına gitti

İsveç Merkez Bankası, enflasyonla mücadele için 2000 yılından bu yana en yüksek faiz artışını duyurdu. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T12:07+0300

2022-06-30T12:07+0300

2022-06-30T12:07+0300

ekonomi

isveç

faiz

enflasyon

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Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar nedeniyle enerji maliyetlerinin yükselmesinin ardından Batı ülkelerinde enflasyonda yaşanan yükseliş devam ederken İsveç Merkez Bankası (Riksbank), 2000'den beri en yüksek faiz artırımını yaptı.Riksbank'tan yapılan açıklamada, fiyatların yıl başından bu yana beklenenden çok daha hızlı yükseldiği ve politika faizinin bu kez 50 baz puan artırılarak yüzde 0.75'e çıkarıldığı belirtildi. Banka, mayıs ayında faizi sıfırdan yüzde 0.25'e yükseltmişti.Bununla birlikte oranın, gelecek yılında başında 'yüzde 2'ye yakın olacağı' ifade edilen açıklamada, "Bu para politikasıyla enflasyonun gelecek yıl gerilemesi ve 2024'ten itibaren yüzde 2'ye yakın olması bekleniyor" denildi.Banka ayrıca, 2022 ve 2023 için GSYİH büyüme tahminini yüzde 2.8 ve yüzde 1.4'ten sırasıyla yüzde 1.8 ve yüzde 0.7'ye indirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220623/norvec-merkez-bankasindan-20-sonra-ilk-faiz-50-baz-puan-artirildi-1057812762.html

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isveç, faiz, enflasyon