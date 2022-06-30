https://tr.sputniknews.com/20220630/kagithanede-iki-kisi-evlerinde-olu-bulundu-1058119336.html
Kağıthane'de iki kişi evlerinde ölü bulundu
Kağıthane'de iki kişi evlerinde ölü bulundu
Kağıthane'de bir süredir kendilerinden haber alınamayan iki kişi, evlerinde ölü bulundu. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T00:11+0300
2022-06-30T00:11+0300
2022-06-30T00:11+0300
türkiye
istanbul
kağıthane
ölü
erkek
ev
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Kağıthane'de Telsiz Mahallesi Birben Sokak’taki binanın ikinci katında oturan 38 yaşındaki Feridun K. ile 29 yaşıdaki İlker Y.'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi.Polis ekipleri, kapı açılmayınca pencereden yaptıkları kontrolde iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. Pencereden daireye giren polislerin olay yerine çağırdığı sağlık görevlileri, Feridun K. ile İlker Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Evde yapılan araştırmada, uyuşturucu madde düzeneği bulundu.Feridun K'nin uyuşturucudan, İlker Y'nin ise tehdit ve hakaretten emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.
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istanbul, kağıthane, ölü, erkek, ev
Kağıthane'de iki kişi evlerinde ölü bulundu
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Kağıthane'de bir süredir kendilerinden haber alınamayan iki kişi, evlerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Kağıthane'de Telsiz Mahallesi Birben Sokak’taki binanın ikinci katında oturan 38 yaşındaki Feridun K. ile 29 yaşıdaki İlker Y.'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi.
Polis ekipleri, kapı açılmayınca pencereden yaptıkları kontrolde iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. Pencereden daireye giren polislerin olay yerine çağırdığı sağlık görevlileri, Feridun K. ile İlker Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Evde yapılan araştırmada, uyuşturucu madde düzeneği bulundu.
Feridun K'nin uyuşturucudan, İlker Y'nin ise tehdit ve hakaretten emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.