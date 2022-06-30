https://tr.sputniknews.com/20220630/kagithanede-iki-kisi-evlerinde-olu-bulundu-1058119336.html

Kağıthane'de iki kişi evlerinde ölü bulundu

Kağıthane'de iki kişi evlerinde ölü bulundu

Kağıthane'de bir süredir kendilerinden haber alınamayan iki kişi, evlerinde ölü bulundu. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T00:11+0300

2022-06-30T00:11+0300

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türkiye

istanbul

kağıthane

ölü

erkek

ev

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Kağıthane'de Telsiz Mahallesi Birben Sokak’taki binanın ikinci katında oturan 38 yaşındaki Feridun K. ile 29 yaşıdaki İlker Y.'den bir süredir haber alamayan arkadaşları, daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi.Polis ekipleri, kapı açılmayınca pencereden yaptıkları kontrolde iki kişinin hareketsiz yattığını gördü. Pencereden daireye giren polislerin olay yerine çağırdığı sağlık görevlileri, Feridun K. ile İlker Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Evde yapılan araştırmada, uyuşturucu madde düzeneği bulundu.Feridun K'nin uyuşturucudan, İlker Y'nin ise tehdit ve hakaretten emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

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istanbul

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istanbul, kağıthane, ölü, erkek, ev