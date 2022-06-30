https://tr.sputniknews.com/20220630/kirgizistanda-ulke-vatandaslarina-kapali-yabancilara-hizmet-verecek-kumarhanelere-izin-verildi-1058166186.html
Kırgızistan'da ülke vatandaşlarına kapalı, yabancılara hizmet verecek kumarhanelere izin verildi
Kırgızistan'da ülke vatandaşlarına kapalı, yabancılara hizmet verecek kumarhanelere izin verildi
Kırgızistan'da devlet bütçesine ek kaynak çekmek için sadece yabancılara hizmet sunacak kumarhanelere izin verildi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T19:58+0300
2022-06-30T19:58+0300
2022-06-30T19:58+0300
dünya
kumarhane
kırgızistan
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Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede kaydı bulunan yabancılara hizmet verecek kumarhanelerin açılmasını öngören kanunu onayladı.Kanun, kumarhanelerin ülke vatandaşlarına kapalı tutulmasını öngörüyor ve eğitim, tıbbi, dini ve kültürel kurumların yanı sıra apartman dairesinde faaliyetini yasaklıyor.Kumarhaneleri sadece tüzel kişiler belirli ücret karşılığında alacağı lisans ile açabilecek.Kumarhaneler, birçok ailenin dağılmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 2012 yılında kapatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220111/kolpacino-kumarhanesine-baskin-110-bin-lira-idari-para-cezasi-kesildi-1052610300.html
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kumarhane, kırgızistan
Kırgızistan'da ülke vatandaşlarına kapalı, yabancılara hizmet verecek kumarhanelere izin verildi
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Kırgızistan'da devlet bütçesine ek kaynak çekmek için sadece yabancılara hizmet sunacak kumarhanelere izin verildi.
Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkede kaydı bulunan yabancılara hizmet verecek kumarhanelerin açılmasını öngören kanunu onayladı.
Kanun, kumarhanelerin ülke vatandaşlarına kapalı tutulmasını öngörüyor ve eğitim, tıbbi, dini ve kültürel kurumların yanı sıra apartman dairesinde faaliyetini yasaklıyor.
Kumarhaneleri sadece tüzel kişiler belirli ücret karşılığında alacağı lisans ile açabilecek.
Kumarhaneler, birçok ailenin dağılmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle 2012 yılında kapatılmıştı.