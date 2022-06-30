Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220630/kremlinde-putinle-gorusen-endonezya-lideri-widodo-zelenskiyin-mesajini-ilettim-1058163980.html
Kremlin'de Putin'le görüşen Endonezya lideri Widodo: Zelenskiy'in mesajını ilettim
Kremlin'de Putin'le görüşen Endonezya lideri Widodo: Zelenskiy'in mesajını ilettim
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Kremlin'deki görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in mesajını... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T19:18+0300
2022-06-30T19:19+0300
dünya
rusya
endonezya
vladimir putin
joko widodo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058163831_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_630d31ac0630d9f6207610cc8e4587c5.jpg
Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Widodo, "Zelenskiy'in mesajını Devlet Başkanı Putin'e ilettim ve iki lider arasında diyaloğu başlatmaya hazır olduğumu belirttim" dedi.Barış konularının Endonezya dış politikası için her zaman öncelikli olduğunu kaydeden Widodo, "Bu bağlamda Kiev'i ziyaret ettim ve şimdi Moskova'dayım. Barışçıl çözümü teşvik etmek ve Rusya ile Ukrayna arasında diyalog başlatmak önemli" ifadelerini kullandı.Widodo, mesajda hangi ifadelerin yer aldığına dair bilgi paylaşmadı.Peskov: Mesajın içeriğini bilmiyorumZelenskiy'in mesajı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un gazetecilerle yaptığı toplantıda da gündeme gelmedi. Peskov, gazetecilerin söz konusu mesajın içeriğine ne olduğuyla ilgili sorular karşısında henüz bilgi sahibi olmadığını belirtti.
rusya
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058163831_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_74440f72a4dc5ff6a4dc799620038c42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, endonezya, vladimir putin, joko widodo

Kremlin'de Putin'le görüşen Endonezya lideri Widodo: Zelenskiy'in mesajını ilettim

19:18 30.06.2022 (güncellendi: 19:19 30.06.2022)
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Kremlin'deki görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in mesajını ilettiğini söyledi.
Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Widodo, "Zelenskiy'in mesajını Devlet Başkanı Putin'e ilettim ve iki lider arasında diyaloğu başlatmaya hazır olduğumu belirttim" dedi.

Barış konularının Endonezya dış politikası için her zaman öncelikli olduğunu kaydeden Widodo, "Bu bağlamda Kiev'i ziyaret ettim ve şimdi Moskova'dayım. Barışçıl çözümü teşvik etmek ve Rusya ile Ukrayna arasında diyalog başlatmak önemli" ifadelerini kullandı.

Widodo, mesajda hangi ifadelerin yer aldığına dair bilgi paylaşmadı.

Peskov: Mesajın içeriğini bilmiyorum

Zelenskiy'in mesajı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un gazetecilerle yaptığı toplantıda da gündeme gelmedi. Peskov, gazetecilerin söz konusu mesajın içeriğine ne olduğuyla ilgili sorular karşısında henüz bilgi sahibi olmadığını belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала