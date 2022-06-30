https://tr.sputniknews.com/20220630/kremlinde-putinle-gorusen-endonezya-lideri-widodo-zelenskiyin-mesajini-ilettim-1058163980.html

Kremlin'de Putin'le görüşen Endonezya lideri Widodo: Zelenskiy'in mesajını ilettim

Kremlin'de Putin'le görüşen Endonezya lideri Widodo: Zelenskiy'in mesajını ilettim

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Kremlin'deki görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in mesajını... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T19:18+0300

2022-06-30T19:18+0300

2022-06-30T19:19+0300

dünya

rusya

endonezya

vladimir putin

joko widodo

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Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Widodo, "Zelenskiy'in mesajını Devlet Başkanı Putin'e ilettim ve iki lider arasında diyaloğu başlatmaya hazır olduğumu belirttim" dedi.Barış konularının Endonezya dış politikası için her zaman öncelikli olduğunu kaydeden Widodo, "Bu bağlamda Kiev'i ziyaret ettim ve şimdi Moskova'dayım. Barışçıl çözümü teşvik etmek ve Rusya ile Ukrayna arasında diyalog başlatmak önemli" ifadelerini kullandı.Widodo, mesajda hangi ifadelerin yer aldığına dair bilgi paylaşmadı.Peskov: Mesajın içeriğini bilmiyorumZelenskiy'in mesajı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un gazetecilerle yaptığı toplantıda da gündeme gelmedi. Peskov, gazetecilerin söz konusu mesajın içeriğine ne olduğuyla ilgili sorular karşısında henüz bilgi sahibi olmadığını belirtti.

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rusya, endonezya, vladimir putin, joko widodo