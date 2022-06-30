https://tr.sputniknews.com/20220630/kremlinde-putinle-gorusen-endonezya-lideri-widodo-zelenskiyin-mesajini-ilettim-1058163980.html
Kremlin'de Putin'le görüşen Endonezya lideri Widodo: Zelenskiy'in mesajını ilettim
Kremlin'de Putin'le görüşen Endonezya lideri Widodo: Zelenskiy'in mesajını ilettim
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Kremlin'deki görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in mesajını... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T19:18+0300
2022-06-30T19:18+0300
2022-06-30T19:19+0300
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rusya
endonezya
vladimir putin
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Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Widodo, "Zelenskiy'in mesajını Devlet Başkanı Putin'e ilettim ve iki lider arasında diyaloğu başlatmaya hazır olduğumu belirttim" dedi.Barış konularının Endonezya dış politikası için her zaman öncelikli olduğunu kaydeden Widodo, "Bu bağlamda Kiev'i ziyaret ettim ve şimdi Moskova'dayım. Barışçıl çözümü teşvik etmek ve Rusya ile Ukrayna arasında diyalog başlatmak önemli" ifadelerini kullandı.Widodo, mesajda hangi ifadelerin yer aldığına dair bilgi paylaşmadı.Peskov: Mesajın içeriğini bilmiyorumZelenskiy'in mesajı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un gazetecilerle yaptığı toplantıda da gündeme gelmedi. Peskov, gazetecilerin söz konusu mesajın içeriğine ne olduğuyla ilgili sorular karşısında henüz bilgi sahibi olmadığını belirtti.
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Kremlin'de Putin'le görüşen Endonezya lideri Widodo: Zelenskiy'in mesajını ilettim
19:18 30.06.2022 (güncellendi: 19:19 30.06.2022) Abone ol
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Kremlin'deki görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'in mesajını ilettiğini söyledi.
Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Widodo, "Zelenskiy'in mesajını Devlet Başkanı Putin'e ilettim ve iki lider arasında diyaloğu başlatmaya hazır olduğumu belirttim" dedi.
Barış konularının Endonezya dış politikası için her zaman öncelikli olduğunu kaydeden Widodo, "Bu bağlamda Kiev'i ziyaret ettim ve şimdi Moskova'dayım. Barışçıl çözümü teşvik etmek ve Rusya ile Ukrayna arasında diyalog başlatmak önemli" ifadelerini kullandı.
Widodo, mesajda hangi ifadelerin yer aldığına dair bilgi paylaşmadı.
Peskov: Mesajın içeriğini bilmiyorum
Zelenskiy'in mesajı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un gazetecilerle yaptığı toplantıda da gündeme gelmedi. Peskov, gazetecilerin söz konusu mesajın içeriğine ne olduğuyla ilgili sorular karşısında henüz bilgi sahibi olmadığını belirtti.