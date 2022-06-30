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Kürtaj kararının ardından: ABD'de ertesi gün hapı satışlarına kota getirildi
Kürtaj kararının ardından: ABD'de ertesi gün hapı satışlarına kota getirildi
ABD'de kürtajı anayasal bir hak olarak tanıyan Roe v Wade kararının Yüksek Mahkeme tarafından geri alınması nedeniyle kürtaj tartışmaları sürerken, hamileliği... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T11:04+0300
2022-06-30T11:04+0300
yaşam
abd
kürtaj
kürtaj yasağı
hap
doğum kontrol
doğum kontrol hapı
kota
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Walmart, CVS, Rite Aid gibi ecza şirketlerinin, kürtaj kararından sonra ertesi gün hapına olan yoğun talep nedeniyle kota uygulaması getirdikleri belirtildi.Ülkede ilaç satışı da yapan Amazon, bir müşterinin haftada en fazla üç kutu ertesi gün hapı alabileceğini açıkladı.Walmart ise internet üzerinden yapılan satışlarda en fazla 4-6 kutu ertesi gün hapı sipariş ediliebileceğini ancak bu uygulamanın mağazalarda geçerli olmadığını belirtti. Bir Walmart temsilcisi, kota uygulamasına 'dalgalanan talebi' gerekçe göstererek, stokçuluğun ve karaborsanın önüne geçmek zorunda olduklarını ifade etti.Rite Aid'den yapılan açıklamada da 'Plan B' ve 'Option 2' isimli markalardan ertesi günü hapı almak isteyen müşterilere en fazla üç kutu olmak üzere kota getirildiğini kaydetti.'Plan B' ve 'Aftera' markalarından en fazla üç kutu ertesi gün hapı alınabileceğini duyuran CVS ise şu açıklamayı yaptı:Kadın hakları savunucularından dünya çapında tepki çeken kararın ardından uzmanlar, bir sonraki adımın doğum kontrol ilaç ve araçlarının olabileceği konusunda uyarmıştı.ABD'li oyuncudan 'Viagra yasaklansın' çağrısı: 'Hamilelik Tanrı'nın takdiriyse, sertleşmeyen penis de Tanrı'nın takdiri'Karara tepki gösteren ünlü isimlerden biri, ABD'li oyuncu Bette Midler oldu. 76 yaşındaki kadın oyuncu, 'Tanrı'nın takdiri' olduğu gerekçesiyle kürtaja karşı çıkanlara "Sertleşmeyen penis de Tanrı'nın takdiri" diyerek cinsel performans arttırıcı ilaç Viagra'nın da yasaklanması çağrısında bulundu.ABD Yüksek Mahkemesi 24 Haziran’da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti.
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abd, kürtaj, kürtaj yasağı, hap, doğum kontrol, doğum kontrol hapı, kota

Kürtaj kararının ardından: ABD'de ertesi gün hapı satışlarına kota getirildi

11:04 30.06.2022
© DHAhap, ilaç
hap, ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© DHA
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ABD'de kürtajı anayasal bir hak olarak tanıyan Roe v Wade kararının Yüksek Mahkeme tarafından geri alınması nedeniyle kürtaj tartışmaları sürerken, hamileliği ilişkiden sonraki ilk birkaç saat içerisinde önleyen ertesi gün hapının satışlarına sınırlama geldi.
Walmart, CVS, Rite Aid gibi ecza şirketlerinin, kürtaj kararından sonra ertesi gün hapına olan yoğun talep nedeniyle kota uygulaması getirdikleri belirtildi.
Ülkede ilaç satışı da yapan Amazon, bir müşterinin haftada en fazla üç kutu ertesi gün hapı alabileceğini açıkladı.
Walmart ise internet üzerinden yapılan satışlarda en fazla 4-6 kutu ertesi gün hapı sipariş ediliebileceğini ancak bu uygulamanın mağazalarda geçerli olmadığını belirtti. Bir Walmart temsilcisi, kota uygulamasına 'dalgalanan talebi' gerekçe göstererek, stokçuluğun ve karaborsanın önüne geçmek zorunda olduklarını ifade etti.
Rite Aid'den yapılan açıklamada da 'Plan B' ve 'Option 2' isimli markalardan ertesi günü hapı almak isteyen müşterilere en fazla üç kutu olmak üzere kota getirildiğini kaydetti.
'Plan B' ve 'Aftera' markalarından en fazla üç kutu ertesi gün hapı alınabileceğini duyuran CVS ise şu açıklamayı yaptı:
"Yüksek Mahkeme kararının hemen ardından, ertesi gün haplarının satışında keskin bir artış gördük ve ilaçların herkese adil erişimini sağlamak için geçici bir satın alma limiti uyguladık."
Kadın hakları savunucularından dünya çapında tepki çeken kararın ardından uzmanlar, bir sonraki adımın doğum kontrol ilaç ve araçlarının olabileceği konusunda uyarmıştı.

ABD'li oyuncudan 'Viagra yasaklansın' çağrısı: 'Hamilelik Tanrı'nın takdiriyse, sertleşmeyen penis de Tanrı'nın takdiri'

Karara tepki gösteren ünlü isimlerden biri, ABD'li oyuncu Bette Midler oldu.
76 yaşındaki kadın oyuncu, 'Tanrı'nın takdiri' olduğu gerekçesiyle kürtaja karşı çıkanlara "Sertleşmeyen penis de Tanrı'nın takdiri" diyerek cinsel performans arttırıcı ilaç Viagra'nın da yasaklanması çağrısında bulundu.
ABD Yüksek Mahkemesi 24 Haziran’da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararını iptal etmişti.
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