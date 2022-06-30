Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220630/macron-turkiyenin-fikir-birligine-katilmasindan-memnunum-1058165412.html
Macron: Türkiye'nin fikir birliğine katılmasından memnunum
Macron: Türkiye'nin fikir birliğine katılmasından memnunum
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin ittifaktaki fikir birliğine katılmasından memnun olduğunu... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T19:45+0300
2022-06-30T19:52+0300
ispanya
nato zirvesi
madrid
finlandiya
isveç
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058165264_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_75e1f13844ed8d23bc8fa5f58a04c8a3.jpg
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı yapan Macron, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu kaydetti.Macron, "Türkiye'nin nihayet İsveç ve Finlandiya'nın egemen seçimine saygı gösterilmesini sağlamak için fikir birliğine katılmasından memnunum" dedi.Rusya'ya karşı alınan yaptırımların yanı sıra Fransa'nın Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve 6 adet Cesar obüsü göndermesine ilişkin kararını anımsatan Macron, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmadığına atıfta bulundu. Macron, Ukrayna'yı gerektiği zamana kadar destekleyeceklerini ifade etti.'NATO, Çin'e karşı ittifak değildir'"(NATO Zirvesi'nde) aldığımız ikinci karar caydırıcılık ve savunma duruşumuzun güçlendirilmesi" diyen Macron, zirvede NATO’nun doğu kanadındaki duruşlarını güçlendirmek isteğini ifade ettiğini söyledi. Macron, bu kapsamda, Fransa’nın Romanya’ya yeni tugay göndereceğini kaydetti.NATO’nun yeni stratejik konseptine de değinen Macron, "NATO, Çin'e karşı ittifak değildir. Avrupa-Atlantik coğrafi alanında, barış ve toplu savunma için ittifaktır" diye konuştu. Macron, ancak Çin'in yükselişinin getirdiği sistemsel zorluklara ve Rusya'yla olan işbirliğine dikkati çekti.
ispanya
madrid
finlandiya
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058165264_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_31fbc40694e04cd1ba0a068ed809efed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, nato zirvesi, madrid, finlandiya, isveç, recep tayyip erdoğan

Macron: Türkiye'nin fikir birliğine katılmasından memnunum

19:45 30.06.2022 (güncellendi: 19:52 30.06.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin ittifaktaki fikir birliğine katılmasından memnun olduğunu söyledi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı yapan Macron, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu kaydetti.
Macron, "Türkiye'nin nihayet İsveç ve Finlandiya'nın egemen seçimine saygı gösterilmesini sağlamak için fikir birliğine katılmasından memnunum" dedi.
Rusya'ya karşı alınan yaptırımların yanı sıra Fransa'nın Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve 6 adet Cesar obüsü göndermesine ilişkin kararını anımsatan Macron, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmadığına atıfta bulundu. Macron, Ukrayna'yı gerektiği zamana kadar destekleyeceklerini ifade etti.

'NATO, Çin'e karşı ittifak değildir'

"(NATO Zirvesi'nde) aldığımız ikinci karar caydırıcılık ve savunma duruşumuzun güçlendirilmesi" diyen Macron, zirvede NATO’nun doğu kanadındaki duruşlarını güçlendirmek isteğini ifade ettiğini söyledi. Macron, bu kapsamda, Fransa’nın Romanya’ya yeni tugay göndereceğini kaydetti.
NATO’nun yeni stratejik konseptine de değinen Macron, "NATO, Çin'e karşı ittifak değildir. Avrupa-Atlantik coğrafi alanında, barış ve toplu savunma için ittifaktır" diye konuştu. Macron, ancak Çin'in yükselişinin getirdiği sistemsel zorluklara ve Rusya'yla olan işbirliğine dikkati çekti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала