https://tr.sputniknews.com/20220630/macron-turkiyenin-fikir-birligine-katilmasindan-memnunum-1058165412.html
Macron: Türkiye'nin fikir birliğine katılmasından memnunum
Macron: Türkiye'nin fikir birliğine katılmasından memnunum
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin ittifaktaki fikir birliğine katılmasından memnun olduğunu... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T19:45+0300
2022-06-30T19:45+0300
2022-06-30T19:52+0300
ispanya
nato zirvesi
madrid
finlandiya
isveç
recep tayyip erdoğan
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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı yapan Macron, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu kaydetti.Macron, "Türkiye'nin nihayet İsveç ve Finlandiya'nın egemen seçimine saygı gösterilmesini sağlamak için fikir birliğine katılmasından memnunum" dedi.Rusya'ya karşı alınan yaptırımların yanı sıra Fransa'nın Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve 6 adet Cesar obüsü göndermesine ilişkin kararını anımsatan Macron, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmadığına atıfta bulundu. Macron, Ukrayna'yı gerektiği zamana kadar destekleyeceklerini ifade etti.'NATO, Çin'e karşı ittifak değildir'"(NATO Zirvesi'nde) aldığımız ikinci karar caydırıcılık ve savunma duruşumuzun güçlendirilmesi" diyen Macron, zirvede NATO’nun doğu kanadındaki duruşlarını güçlendirmek isteğini ifade ettiğini söyledi. Macron, bu kapsamda, Fransa’nın Romanya’ya yeni tugay göndereceğini kaydetti.NATO’nun yeni stratejik konseptine de değinen Macron, "NATO, Çin'e karşı ittifak değildir. Avrupa-Atlantik coğrafi alanında, barış ve toplu savunma için ittifaktır" diye konuştu. Macron, ancak Çin'in yükselişinin getirdiği sistemsel zorluklara ve Rusya'yla olan işbirliğine dikkati çekti.
ispanya
madrid
finlandiya
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ispanya, nato zirvesi, madrid, finlandiya, isveç, recep tayyip erdoğan
Macron: Türkiye'nin fikir birliğine katılmasından memnunum
19:45 30.06.2022 (güncellendi: 19:52 30.06.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin ittifaktaki fikir birliğine katılmasından memnun olduğunu söyledi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı yapan Macron, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu kaydetti.
Macron, "Türkiye'nin nihayet İsveç ve Finlandiya'nın egemen seçimine saygı gösterilmesini sağlamak için fikir birliğine katılmasından memnunum" dedi.
Rusya'ya karşı alınan yaptırımların yanı sıra Fransa'nın Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve 6 adet Cesar obüsü göndermesine ilişkin kararını anımsatan Macron, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmadığına atıfta bulundu. Macron, Ukrayna'yı gerektiği zamana kadar destekleyeceklerini ifade etti.
'NATO, Çin'e karşı ittifak değildir'
"(NATO Zirvesi'nde) aldığımız ikinci karar caydırıcılık ve savunma duruşumuzun güçlendirilmesi" diyen Macron, zirvede NATO’nun doğu kanadındaki duruşlarını güçlendirmek isteğini ifade ettiğini söyledi. Macron, bu kapsamda, Fransa’nın Romanya’ya yeni tugay göndereceğini kaydetti.
NATO’nun yeni stratejik konseptine de değinen Macron, "NATO, Çin'e karşı ittifak değildir. Avrupa-Atlantik coğrafi alanında, barış ve toplu savunma için ittifaktır" diye konuştu. Macron, ancak Çin'in yükselişinin getirdiği sistemsel zorluklara ve Rusya'yla olan işbirliğine dikkati çekti.