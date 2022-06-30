Mariupol'de hayat normale dönüyor
17:49 30.06.2022 (güncellendi: 17:57 30.06.2022)
Rus ordusunun kontol altına aldığı Mariupol'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor.
Aşırı milliyetçilerin saldırıları sonucu ciddi zarar gören şehirde belediye ekiplerince onarım çalışmaları sürdürülürken daha önce çatışmalar nedeniyle öğretime ara verilen orta okulun öğrencileri, eğitim öğretim yılını tamamlayarak yaz tatili dönemine girdi.
Mariupol'deki günlük yaşam görüntüleri, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Fotoğraf bankasına girMariupol çevresindeki Volodarskoye kasabasında şehrin kurtarılmasının ardından ilk kez düğün yapıldı
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Mariupol çevresindeki Volodarskoye kasabasında şehrin kurtarılmasının ardından ilk kez düğün yapıldı
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Fotoğraf bankasına girMariupol'deki 65 numaralı okulun öğrencileri derste
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Mariupol'deki 65 numaralı okulun öğrencileri derste
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Fotoğraf bankasına girMariupol sakini, saldırılar sonucu zarar gören evin duvarını tamir ediyor
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Mariupol sakini, saldırılar sonucu zarar gören evin duvarını tamir ediyor
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Fotoğraf bankasına girMariupol'ün bir avlusunda salıncakta sallanan çocuk
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Mariupol'ün bir avlusunda salıncakta sallanan çocuk
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Fotoğraf bankasına girÇatışmalar nedeniyle öğretime ara verilen Mariupol'ün 65 numaralı orta okulunda onarım çalışmaları yapılıyor
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Çatışmalar nedeniyle öğretime ara verilen Mariupol'ün 65 numaralı orta okulunda onarım çalışmaları yapılıyor
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Fotoğraf bankasına girMariupol sakinleri, su almak için sırada beklerken
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Mariupol sakinleri, su almak için sırada beklerken
© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Fotoğraf bankasına girMariupol belediye ekipleri, elektrik dağıtım ağı onarım çalışmalarını yaparken
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Mariupol belediye ekipleri, elektrik dağıtım ağı onarım çalışmalarını yaparken
© Sputnik / Павел Лисицын / Fotoğraf bankasına girУченики играют во дворе школы No 65 Мариуполя, где завершается учебный год, прерванный военными действиями.