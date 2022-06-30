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https://tr.sputniknews.com/20220630/meb-lgs-tercih-basvurulari-4-temmuz-pazartesi-baslayacak-1058143844.html
MEB: LGS tercih başvuruları 4 Temmuz Pazartesi başlayacak
MEB: LGS tercih başvuruları 4 Temmuz Pazartesi başlayacak
LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T14:10+0300
2022-06-30T14:10+0300
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Sonuçlara "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğuna göre, LGS tercih başvuruları 4 Temmuz Pazartesi başlayacak.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi sınav başvurusunun 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik yapıldığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları ile birlikte "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu" yayımlandı. Raporda öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.Matematik ve fen bilimlerinde başarı arttıYüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.2022 LGS'de soru iptali yokMerkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.
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lgs, yerleştirme

MEB: LGS tercih başvuruları 4 Temmuz Pazartesi başlayacak

14:10 30.06.2022
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AA
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LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.
Sonuçlara "meb.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğuna göre, LGS tercih başvuruları 4 Temmuz Pazartesi başlayacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, merkezi sınav başvurusunun 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik yapıldığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.
LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları ile birlikte "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu" yayımlandı. Raporda öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.
Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.
Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Matematik ve fen bilimlerinde başarı arttı

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

2022 LGS'de soru iptali yok

Merkezi sınavda öğrencilere iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.
İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.
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