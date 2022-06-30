https://tr.sputniknews.com/20220630/midibusun-freni-bosaldi-sokakta-oyun-oynayan-cocuk-son-anda-kurtuldu-1058133986.html

Midibüsün freni boşaldı: Sokakta oyun oynayan çocuk son anda kurtuldu

Midibüsün freni boşaldı: Sokakta oyun oynayan çocuk son anda kurtuldu

İstanbul'da park halinde freni boşalarak geri geri gitmeye başlayan midibüs önce araca ardından bir evin duvarına çarptı. O esnada sokakta oynayan bir çocuk... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T11:55+0300

2022-06-30T11:55+0300

2022-06-30T11:55+0300

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midibüs

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Küçükçekmece’de park halinde freni boşalarak geri geri gitmeye başlayan midibüs önce araca ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpma sırasında oyun oynayan çocuk kazadan koşarak kurtuldu.Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı devrildi.Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı kazada araçlarda ve evin duvarında maddi hasar meydana geldi.

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türkiye, istanbul, fren, midibüs, kaza