https://tr.sputniknews.com/20220630/midibusun-freni-bosaldi-sokakta-oyun-oynayan-cocuk-son-anda-kurtuldu-1058133986.html
Midibüsün freni boşaldı: Sokakta oyun oynayan çocuk son anda kurtuldu
Midibüsün freni boşaldı: Sokakta oyun oynayan çocuk son anda kurtuldu
İstanbul'da park halinde freni boşalarak geri geri gitmeye başlayan midibüs önce araca ardından bir evin duvarına çarptı. O esnada sokakta oynayan bir çocuk... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T11:55+0300
2022-06-30T11:55+0300
2022-06-30T11:55+0300
türkiye
türkiye
istanbul
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midibüs
kaza
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Küçükçekmece’de park halinde freni boşalarak geri geri gitmeye başlayan midibüs önce araca ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpma sırasında oyun oynayan çocuk kazadan koşarak kurtuldu.Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı devrildi.Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı kazada araçlarda ve evin duvarında maddi hasar meydana geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/baskentte-freni-bosalan-belediye-otobusu-kaza-yapti-1-yarali-1056700771.html
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türkiye, istanbul, fren, midibüs, kaza
Midibüsün freni boşaldı: Sokakta oyun oynayan çocuk son anda kurtuldu
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İstanbul'da park halinde freni boşalarak geri geri gitmeye başlayan midibüs önce araca ardından bir evin duvarına çarptı. O esnada sokakta oynayan bir çocuk ise midibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Küçükçekmece’de park halinde freni boşalarak geri geri gitmeye başlayan midibüs önce araca ardından bir evin duvarına çarptı.
Çarpma sırasında oyun oynayan çocuk kazadan koşarak kurtuldu.
Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı devrildi.
Herhangi bir yaralanma olayının olmadığı kazada araçlarda ve evin duvarında maddi hasar meydana geldi.