https://tr.sputniknews.com/20220630/natonun-rusyayi-dogrudan-tehdit-ilan-etmesiyle-krizin-cok-uzun-vadeli-olacagi-artik-kesinlesti-1058150203.html

‘NATO’nun Rusya’yı ‘doğrudan tehdit’ ilan etmesiyle krizin çok uzun vadeli olacağı artık kesinleşti’

‘NATO’nun Rusya’yı ‘doğrudan tehdit’ ilan etmesiyle krizin çok uzun vadeli olacağı artık kesinleşti’

NATO’nun yeni Stratejik Konsept belgesinde Rusya "en önemli ve doğrudan tehdit" olarak sınıflandırıldı. Doç. Dr. Dürre, bu adımın krizin çok uzun süreceğinin... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T15:31+0300

2022-06-30T15:31+0300

2022-06-30T15:36+0300

görüş

türkiye

rusya

abd

nato

stratejik konsept

avrupa

ukrayna

batı

jens stoltenberg

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinin en önemli gelişmelerinden biri de ittifakın yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edilmesi oldu.İttifak'ın üç temel görevinin "caydırıcılık ve savunma, kriz önleme ve yönetimi ile iş birlikçi güvenlik" olduğunun altı çizilen belgede Çin ilk defa “tehdit unsuru” olarak zikredilirken, stratejik ortak sayılan Rusya ise bu kez "en önemli ve doğrudan tehdit" olarak sınıflandırıldı. Rusya bundan önceki belgede “dış ortak” olarak adlandırılmıştı.Bu kapsamda belgede, "Rusya, müttefiklerin güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdittir. Zorlama, yıkma, saldırganlık ve ilhak yoluyla etki ve doğrudan kontrol alanları oluşturmaya çalışıyor" değerlendirmesine yer verildi ve Rusya'nın bu amaçlarına ulaşmak için NATO müttefiklerine ve ortaklarına karşı geleneksel yöntemlerin yanı sıra siber ve hibrit araçlar kullandığı kaydedildi.Belgede, ayrıca, "NATO çatışma istemiyor ve Rusya için hiçbir tehdit oluşturmuyor. Rusya'nın tehditlerine ve düşmanca eylemlerine birleşik ve sorumlu bir şekilde yanıt vermeye devam edeceğiz. Ancak, riskleri yönetmek ve azaltmak için Moskova ile iletişim kanallarını açık tutmaya istekliyiz" denildi.Stoltenberg’den itiraf gibi açıklamaNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in zirvede yaptığı “Aslında Rusya’yla çatışmaya hazırlıkları 2014’te başlatmıştık. Bu nedenle blokun doğusundaki askeri varlığımızı güçlendirdik, savunmaya daha fazla para harcamaya başladık, ayrıca güçlerimizin savaşa hazır olma durumunu da artırdık” açıklaması ise uzmanlara göre aslında malumun ilanı oldu. Zira Ukrayna’daki krizde Batı ülkeleri Rusya’yı “saldırgan” tutumla suçlarken NATO Genel Sekreteri’nin bu açıklaması ittifakın üstlendiği “kışkırtıcı” rolün en net ifadesi olarak kayıtlara geçti.‘Bu durum gerginliğin çok uzun vadeli olacağının artık kesinleştiğini gösteriyor’Moskova Devlet Dil Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Sosyopolitik Bilimler Enstitüsü’nden Doç. Dr. İkbal Dürre, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bölgede oluşan yeni durumu anlattı:Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyri nasıl olacak?Peki, yeni konseptle Türkiye-Rusya ilişkilerinin seyri nasıl olacak? Doç. Dr. Dürre, “Yeni konseptle beraber Türkiye’nin önemi hem NATO’nun hem de Rusya’nın nezdinde arttı” diyerek şunları ifade etti:

rusya

ukrayna

batı

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türkiye, rusya, abd, nato, stratejik konsept, avrupa, ukrayna, batı, jens stoltenberg