https://tr.sputniknews.com/20220630/natonun-yeni-stratejik-konseptine-gore-rusya-en-ciddi-ve-dogrudan-tehdit-cin-sistematik-rakip-1058161944.html

NATO'nun yeni Stratejik Konsepti'ne göre Rusya 'en ciddi ve doğrudan tehdit', Çin ‘sistematik rakip’

NATO'nun yeni Stratejik Konsepti'ne göre Rusya 'en ciddi ve doğrudan tehdit', Çin ‘sistematik rakip’

NATO liderleri, 29 Haziran’da gerçekleştirilen zirvede, ittifakın gelecek 10 yıllık adımlarına yön veren yeni Stratejik Konsepti kabul ederek, Rusya’yı... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T18:42+0300

2022-06-30T18:42+0300

2022-06-30T18:44+0300

multimedya

karikatür

nato

rusya

çin

stratejik konsept

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058160275_57:0:2318:1272_1920x0_80_0_0_e4ad43786ac60aa87674b9b4f7945287.jpg

NATO'nun Madrid'deki liderler zirvesinin sonuç bildirisi yayımlandı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.Liderler zirvesinin akabinde yapılan açıklamaya göre Rusya, NATO tarafından ‘doğrudan tehdit’ kategorisine yerleştirilirken, Çin de ‘sistematik rakip’ olarak belirlendi.Sonuç bildirisinin ve Stoltenberg'in açıklamalarının ana hatları arasında bu ifadeler de vardı:''Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında derinleşen stratejik ortaklık ve ikisinin kurallara dayalı uluslararası düzenin altını oymaya yönelik birbirini pekiştiren girişimleri, değerlerimize ve çıkarlarımıza ters düşmektedir.''

https://tr.sputniknews.com/20220629/natonun-300-bin-kisilik-kuvvetinin-gelecek-yila-kadar-hazir-olmasi-planlaniyor-1058111356.html

https://tr.sputniknews.com/20220630/cin-disisleri-natonun-yeni-stratejik-konspeptini-degerlendirdi-bize-kara-calmaya-son-verin-1058130748.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

karikatür , nato, rusya, çin, stratejik konsept