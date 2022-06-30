https://tr.sputniknews.com/20220630/natonun-yeni-stratejik-konseptine-gore-rusya-en-ciddi-ve-dogrudan-tehdit-cin-sistematik-rakip-1058161944.html
NATO'nun yeni Stratejik Konsepti'ne göre Rusya 'en ciddi ve doğrudan tehdit', Çin ‘sistematik rakip’
NATO'nun yeni Stratejik Konsepti'ne göre Rusya 'en ciddi ve doğrudan tehdit', Çin ‘sistematik rakip’
NATO liderleri, 29 Haziran’da gerçekleştirilen zirvede, ittifakın gelecek 10 yıllık adımlarına yön veren yeni Stratejik Konsepti kabul ederek, Rusya’yı... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T18:42+0300
2022-06-30T18:42+0300
2022-06-30T18:44+0300
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NATO'nun Madrid'deki liderler zirvesinin sonuç bildirisi yayımlandı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.Liderler zirvesinin akabinde yapılan açıklamaya göre Rusya, NATO tarafından ‘doğrudan tehdit’ kategorisine yerleştirilirken, Çin de ‘sistematik rakip’ olarak belirlendi.Sonuç bildirisinin ve Stoltenberg'in açıklamalarının ana hatları arasında bu ifadeler de vardı:''Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında derinleşen stratejik ortaklık ve ikisinin kurallara dayalı uluslararası düzenin altını oymaya yönelik birbirini pekiştiren girişimleri, değerlerimize ve çıkarlarımıza ters düşmektedir.''
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karikatür , nato, rusya, çin, stratejik konsept
NATO'nun yeni Stratejik Konsepti'ne göre Rusya 'en ciddi ve doğrudan tehdit', Çin ‘sistematik rakip’
18:42 30.06.2022 (güncellendi: 18:44 30.06.2022) Abone ol
NATO liderleri, 29 Haziran’da gerçekleştirilen zirvede, ittifakın gelecek 10 yıllık adımlarına yön veren yeni Stratejik Konsepti kabul ederek, Rusya’yı ‘doğrudan tehdit’, Çin’i de ‘sistematik rakip’ ilan etti.
NATO'nun Madrid'deki liderler zirvesinin sonuç bildirisi yayımlandı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.
Liderler zirvesinin akabinde yapılan açıklamaya göre Rusya, NATO tarafından ‘doğrudan tehdit’ kategorisine yerleştirilirken, Çin de ‘sistematik rakip’ olarak belirlendi.
Sonuç bildirisinin ve Stoltenberg'in açıklamalarının ana hatları arasında bu ifadeler de vardı:
''Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında derinleşen stratejik ortaklık ve ikisinin kurallara dayalı uluslararası düzenin altını oymaya yönelik birbirini pekiştiren girişimleri, değerlerimize ve çıkarlarımıza ters düşmektedir.''