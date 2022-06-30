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https://tr.sputniknews.com/20220630/natonun-yeni-stratejik-konseptine-gore-rusya-en-ciddi-ve-dogrudan-tehdit-cin-sistematik-rakip-1058161944.html
NATO'nun yeni Stratejik Konsepti'ne göre Rusya 'en ciddi ve doğrudan tehdit', Çin ‘sistematik rakip’
NATO'nun yeni Stratejik Konsepti'ne göre Rusya 'en ciddi ve doğrudan tehdit', Çin ‘sistematik rakip’
NATO liderleri, 29 Haziran’da gerçekleştirilen zirvede, ittifakın gelecek 10 yıllık adımlarına yön veren yeni Stratejik Konsepti kabul ederek, Rusya’yı... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T18:42+0300
2022-06-30T18:44+0300
multimedya
karikatür
nato
rusya
çin
stratejik konsept
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NATO'nun Madrid'deki liderler zirvesinin sonuç bildirisi yayımlandı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.Liderler zirvesinin akabinde yapılan açıklamaya göre Rusya, NATO tarafından ‘doğrudan tehdit’ kategorisine yerleştirilirken, Çin de ‘sistematik rakip’ olarak belirlendi.Sonuç bildirisinin ve Stoltenberg'in açıklamalarının ana hatları arasında bu ifadeler de vardı:''Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında derinleşen stratejik ortaklık ve ikisinin kurallara dayalı uluslararası düzenin altını oymaya yönelik birbirini pekiştiren girişimleri, değerlerimize ve çıkarlarımıza ters düşmektedir.''
https://tr.sputniknews.com/20220629/natonun-300-bin-kisilik-kuvvetinin-gelecek-yila-kadar-hazir-olmasi-planlaniyor-1058111356.html
https://tr.sputniknews.com/20220630/cin-disisleri-natonun-yeni-stratejik-konspeptini-degerlendirdi-bize-kara-calmaya-son-verin-1058130748.html
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karikatür , nato, rusya, çin, stratejik konsept

NATO'nun yeni Stratejik Konsepti'ne göre Rusya 'en ciddi ve doğrudan tehdit', Çin ‘sistematik rakip’

18:42 30.06.2022 (güncellendi: 18:44 30.06.2022)
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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Vitaliy Podvitskiy
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NATO liderleri, 29 Haziran’da gerçekleştirilen zirvede, ittifakın gelecek 10 yıllık adımlarına yön veren yeni Stratejik Konsepti kabul ederek, Rusya’yı ‘doğrudan tehdit’, Çin’i de ‘sistematik rakip’ ilan etti.
NATO'nun Madrid'deki liderler zirvesinin sonuç bildirisi yayımlandı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.
Liderler zirvesinin akabinde yapılan açıklamaya göre Rusya, NATO tarafından ‘doğrudan tehdit’ kategorisine yerleştirilirken, Çin de ‘sistematik rakip’ olarak belirlendi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
Stoltenberg: NATO, 2014’ten beri Rusya’yla çatışmaya hazırlanıyordu
Dün, 20:56
Sonuç bildirisinin ve Stoltenberg'in açıklamalarının ana hatları arasında bu ifadeler de vardı:
''Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında derinleşen stratejik ortaklık ve ikisinin kurallara dayalı uluslararası düzenin altını oymaya yönelik birbirini pekiştiren girişimleri, değerlerimize ve çıkarlarımıza ters düşmektedir.''
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
Çin Dışişleri, NATO'nun yeni stratejik konseptini değerlendirdi: Bize kara çalmaya son verin
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