https://tr.sputniknews.com/20220630/nijeryada-200den-fazla-yasa-disi-petrol-rafinerisi-faaliyet-gosteriyor-1058163629.html

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor

Afrika kıtasının petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'da, 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Nijerya, Ham petrol üretiminde... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T19:13+0300

2022-06-30T19:13+0300

2022-06-30T19:13+0300

dünya

afrika

nijerya

yasa dışı

petrol

doğalgaz

mele kyari

malam mele kyari

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Nijerya'da, 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin faaliyet gösterdiği bildirildi.Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, yaptığı açıklamada, ülkede 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin işletildiğini belirtti.Bu durumun ülke için oldukça "talihsiz" olduğunu söyleyen Kyari, işletilen yasa dışı rafineriler nedeniyle hükümetin milyonlarca dolar zarar gördüğünü kaydetti.'Petrol hırsızlığı nedeniyle 4 milyar dolar zarar edildi'Kyari, hükümetin petrol kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek "Ülkede çok sayıda yasa dışı rafineri yok edildi. NNPC, Warri rafinerisinde hızlı bir düzenleme yapma sürecinde ve yakında faaliyete girecek" dedi.Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülkeTespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3.1'ine sahip.Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6 sırada yer alıyor.Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1.5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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afrika, nijerya, yasa dışı, petrol, doğalgaz, mele kyari, malam mele kyari