https://tr.sputniknews.com/20220630/nijeryada-200den-fazla-yasa-disi-petrol-rafinerisi-faaliyet-gosteriyor-1058163629.html
Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor
Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor
Afrika kıtasının petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'da, 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Nijerya, Ham petrol üretiminde... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T19:13+0300
2022-06-30T19:13+0300
2022-06-30T19:13+0300
dünya
afrika
nijerya
yasa dışı
petrol
doğalgaz
mele kyari
malam mele kyari
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Nijerya'da, 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin faaliyet gösterdiği bildirildi.Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, yaptığı açıklamada, ülkede 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin işletildiğini belirtti.Bu durumun ülke için oldukça "talihsiz" olduğunu söyleyen Kyari, işletilen yasa dışı rafineriler nedeniyle hükümetin milyonlarca dolar zarar gördüğünü kaydetti.'Petrol hırsızlığı nedeniyle 4 milyar dolar zarar edildi'Kyari, hükümetin petrol kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek "Ülkede çok sayıda yasa dışı rafineri yok edildi. NNPC, Warri rafinerisinde hızlı bir düzenleme yapma sürecinde ve yakında faaliyete girecek" dedi.Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülkeTespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3.1'ine sahip.Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6 sırada yer alıyor.Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1.5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.
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afrika, nijerya, yasa dışı, petrol, doğalgaz, mele kyari, malam mele kyari
Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor
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Afrika kıtasının petrol ve doğalgaz zengini ülkesi Nijerya'da, 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Nijerya, Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunuyor.
Nijerya'da, 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin faaliyet gösterdiği bildirildi.
Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, yaptığı açıklamada, ülkede 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisinin işletildiğini belirtti.
Bu durumun ülke için oldukça "talihsiz" olduğunu söyleyen Kyari, işletilen yasa dışı rafineriler nedeniyle hükümetin milyonlarca dolar zarar gördüğünü kaydetti.
'Petrol hırsızlığı nedeniyle 4 milyar dolar zarar edildi'
Kyari, hükümetin petrol kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürdüğünü belirterek "Ülkede çok sayıda yasa dışı rafineri yok edildi. NNPC, Warri rafinerisinde hızlı bir düzenleme yapma sürecinde ve yakında faaliyete girecek" dedi.
Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.
Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke
Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3.1'ine sahip.
Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6 sırada yer alıyor.
Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1.5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.