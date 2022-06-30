https://tr.sputniknews.com/20220630/novak-rus-petrolune-yonelik-fiyat-siniri-planlari-piyasaya-mudahale-etme-girisimidir-1058167691.html
Novak: Rus petrolüne yönelik ‘fiyat sınırı’ planları piyasaya müdahale etme girişimidir
Novak: Rus petrolüne yönelik ‘fiyat sınırı’ planları piyasaya müdahale etme girişimidir
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması planlarını piyasaya müdahale etme girişimi olarak nitelendirdi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T20:50+0300
2022-06-30T20:50+0300
2022-06-30T20:51+0300
dünya
rusya
petrol
enerji
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, Rus petrolüne yönelik ‘fiyat sınırı’ planlarının dengesizliğe ve fiyat artışına yol açabilecek piyasaya müdahale etme girişimi olduğunu söyledi.Novak, “Kanımca bu, sadece piyasa dengesizliğine, enerji kaynaklarının kıtlığına yol açabilecek ve buna bağlı olarak başta Avrupa ve G7 ülkeleri olmak üzere tüketicilerin daha fazla ödeme yapacakları küresel piyasalardaki enerji fiyatlarının artmasına yol açacak pazar mekanizmalarına yeni bir müdahale girişimidir” dedi.Batılı ülkelerin planladığı önlemlerin bumerang etkisi yapacağına vurgu yapan Novak, Rus enerji kaynaklarına yönelik mevcut kısıtlamaların sonuçlarını buna örnek göstererek, “Avrupa Birliği'nin Rus kömürüne ilişkin aldığı ambargo kararının, sadece kömür fiyatlarının artmasına ve Avrupa’da bu alanda bir açık oluşmasına neden olduğunu görüyoruz. Kötü düşünülmüş ve ekonomik açıdan mantıksız olan bu önlemler yalnızca Avrupalı tüketicilerin üzerindeki yükün artmasına yol açacaktır” ifadelerini kullandı.
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rusya, petrol, enerji
Novak: Rus petrolüne yönelik ‘fiyat sınırı’ planları piyasaya müdahale etme girişimidir
20:50 30.06.2022 (güncellendi: 20:51 30.06.2022) Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması planlarını piyasaya müdahale etme girişimi olarak nitelendirdi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, Rus petrolüne yönelik ‘fiyat sınırı’ planlarının dengesizliğe ve fiyat artışına yol açabilecek piyasaya müdahale etme girişimi olduğunu söyledi.
Novak, “Kanımca bu, sadece piyasa dengesizliğine, enerji kaynaklarının kıtlığına yol açabilecek ve buna bağlı olarak başta Avrupa ve G7 ülkeleri olmak üzere tüketicilerin daha fazla ödeme yapacakları küresel piyasalardaki enerji fiyatlarının artmasına yol açacak pazar mekanizmalarına yeni bir müdahale girişimidir” dedi.
Batılı ülkelerin planladığı önlemlerin bumerang etkisi yapacağına vurgu yapan Novak, Rus enerji kaynaklarına yönelik mevcut kısıtlamaların sonuçlarını buna örnek göstererek, “Avrupa Birliği'nin Rus kömürüne ilişkin aldığı ambargo kararının, sadece kömür fiyatlarının artmasına ve Avrupa’da bu alanda bir açık oluşmasına neden olduğunu görüyoruz. Kötü düşünülmüş ve ekonomik açıdan mantıksız olan bu önlemler yalnızca Avrupalı tüketicilerin üzerindeki yükün artmasına yol açacaktır” ifadelerini kullandı.