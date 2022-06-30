https://tr.sputniknews.com/20220630/novak-rus-petrolune-yonelik-fiyat-siniri-planlari-piyasaya-mudahale-etme-girisimidir-1058167691.html

Novak: Rus petrolüne yönelik ‘fiyat sınırı’ planları piyasaya müdahale etme girişimidir

Novak: Rus petrolüne yönelik ‘fiyat sınırı’ planları piyasaya müdahale etme girişimidir

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması planlarını piyasaya müdahale etme girişimi olarak nitelendirdi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T20:50+0300

2022-06-30T20:50+0300

2022-06-30T20:51+0300

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rusya

petrol

enerji

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, Rus petrolüne yönelik ‘fiyat sınırı’ planlarının dengesizliğe ve fiyat artışına yol açabilecek piyasaya müdahale etme girişimi olduğunu söyledi.Novak, “Kanımca bu, sadece piyasa dengesizliğine, enerji kaynaklarının kıtlığına yol açabilecek ve buna bağlı olarak başta Avrupa ve G7 ülkeleri olmak üzere tüketicilerin daha fazla ödeme yapacakları küresel piyasalardaki enerji fiyatlarının artmasına yol açacak pazar mekanizmalarına yeni bir müdahale girişimidir” dedi.Batılı ülkelerin planladığı önlemlerin bumerang etkisi yapacağına vurgu yapan Novak, Rus enerji kaynaklarına yönelik mevcut kısıtlamaların sonuçlarını buna örnek göstererek, “Avrupa Birliği'nin Rus kömürüne ilişkin aldığı ambargo kararının, sadece kömür fiyatlarının artmasına ve Avrupa’da bu alanda bir açık oluşmasına neden olduğunu görüyoruz. Kötü düşünülmüş ve ekonomik açıdan mantıksız olan bu önlemler yalnızca Avrupalı tüketicilerin üzerindeki yükün artmasına yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

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rusya, petrol, enerji