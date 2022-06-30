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Parasını çöp şiş yeme yarışmasında kaybedince kapkaç yaptı
Parasını çöp şiş yeme yarışmasında kaybedince kapkaç yaptı
Denizli'de bankadan çıkan M.A.A.'nın içinde bir miktar ziynet eşyası, para ve döviz bulunan çantası, Eyüp Çelik tarafından kapkaçla çalındı. Tutuklanan Çelik... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T11:52+0300
2022-06-30T12:00+0300
çöp şiş yeme yarışması
türkiye
kapkaç
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Denizli'de yaşayan M.A.A., 24 Haziran'da, bir banka şubesindeki kasadan 2 beşibiryerde, 2 çeyrek altın, 18 bin TL ve 1850 euroyu çantasına koyup yola çıktı. Sümer Mahallesi Üçgen Kavşağı'ndaki yaya alt geçidine geldiğinde arkasından yaklaşan kişi, çantayı kapkaçla almak istedi. Kapkaççı, kendisine direnen M.A.A.'yı bir süre yerde sürükledi. M.A.A., çantayı alıp koşarak uzaklaşan kapkaççının peşine düştü ancak yakalayamadı.O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.A.A.'nın ifadesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ancak şüpheli bölgede bulunamadı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin Eyüp Çelik olduğu ve Oto Santral Garajı yönüne gittiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ve Çelik'in Adana otobüsüne bindiğini tespit eden polis, takibe aldığı aracı yolda durdurup şüpheliyi gözaltına aldı.Kapkaç yaptığı çantadaki altınları bozdurup, parayı harcayamadan gözaltına alınan 24 yaşındaki Çelik, polisteki ifadesinde, olay günü, bir restorandaki 35 bin lira ödüllü 300 adet çöp şiş yeme yarışmasına katılmak için Adana'dan Denizli'ye geldiğini belirterek, "Yarışmaya katılmak için 650 lira kayıt parası verdim ancak çöp şişlerin tamamını yiyemeyince yarışmayı kaybettim. Bütün paramı yarışmada kaybettiğim için parasız kaldım. Bu nedenle de kapkaç yaptım" dedi. Çelik'in yarışmadaki anlarının, restoran tarafından sosyal medyadan yayınlandığı ortaya çıktı.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı. Çelik'in kapkaç yaptıktan sonra bankaya gidip çantadaki paraları kendi hesabına yatırdığı belirlendi. Çelik'in üzerinde bulunan altın ve paralara ise el konulup, tutanakla sahibine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211017/37-dakikada-247-cop-sis-yiyerek-rekor-kiran-ozene-13-bin-tllik-para-odulu-1049895813.html
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çöp şiş yeme yarışması, kapkaç

Parasını çöp şiş yeme yarışmasında kaybedince kapkaç yaptı

11:52 30.06.2022 (güncellendi: 12:00 30.06.2022)
© DHAEyüp Çelik
Eyüp Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© DHA
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Denizli'de bankadan çıkan M.A.A.'nın içinde bir miktar ziynet eşyası, para ve döviz bulunan çantası, Eyüp Çelik tarafından kapkaçla çalındı. Tutuklanan Çelik, polisteki ifadesinde, Adana'dan 35 bin TL ödüllü çöp şiş yeme yarışmasına katılmak için gelip 650 lira kayıt parası verdiğini, yarışmayı kazanamayınca parasız kalıp kapkaç yaptığını söyledi.
Denizli'de yaşayan M.A.A., 24 Haziran'da, bir banka şubesindeki kasadan 2 beşibiryerde, 2 çeyrek altın, 18 bin TL ve 1850 euroyu çantasına koyup yola çıktı. Sümer Mahallesi Üçgen Kavşağı'ndaki yaya alt geçidine geldiğinde arkasından yaklaşan kişi, çantayı kapkaçla almak istedi. Kapkaççı, kendisine direnen M.A.A.'yı bir süre yerde sürükledi. M.A.A., çantayı alıp koşarak uzaklaşan kapkaççının peşine düştü ancak yakalayamadı.
O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.A.A.'nın ifadesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ancak şüpheli bölgede bulunamadı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin Eyüp Çelik olduğu ve Oto Santral Garajı yönüne gittiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ve Çelik'in Adana otobüsüne bindiğini tespit eden polis, takibe aldığı aracı yolda durdurup şüpheliyi gözaltına aldı.
Kapkaç yaptığı çantadaki altınları bozdurup, parayı harcayamadan gözaltına alınan 24 yaşındaki Çelik, polisteki ifadesinde, olay günü, bir restorandaki 35 bin lira ödüllü 300 adet çöp şiş yeme yarışmasına katılmak için Adana'dan Denizli'ye geldiğini belirterek, "Yarışmaya katılmak için 650 lira kayıt parası verdim ancak çöp şişlerin tamamını yiyemeyince yarışmayı kaybettim. Bütün paramı yarışmada kaybettiğim için parasız kaldım. Bu nedenle de kapkaç yaptım" dedi. Çelik'in yarışmadaki anlarının, restoran tarafından sosyal medyadan yayınlandığı ortaya çıktı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı. Çelik'in kapkaç yaptıktan sonra bankaya gidip çantadaki paraları kendi hesabına yatırdığı belirlendi. Çelik'in üzerinde bulunan altın ve paralara ise el konulup, tutanakla sahibine teslim edildi.
Şahika Özen - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
37 dakikada 247 çöp şiş yiyerek rekor kıran Özen'e 13 bin TL'lik para ödülü
17 Ekim 2021, 10:59
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