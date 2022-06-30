https://tr.sputniknews.com/20220630/parkta-oturan-cifte-saldiran-cubbeli-ve-sarikli-kisiler-serbest-birakildi-1058168752.html

Parkta oturan çifte saldıran cübbeli ve sarıklı kişiler serbest bırakıldı

Parkta oturan çifte saldıran cübbeli ve sarıklı kişiler serbest bırakıldı

İstanbul Balat’ta piknik yapan G.B ile kız arkadaşı A.B, sarıklı ve cübbeli olduğunu belirttikleri 15 kişilik bir grup tarafından "Kızlı erkekli oturamazsınız... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T21:23+0300

2022-06-30T21:23+0300

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türkiye

istanbul

balat

cübbe

çarşaf

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Balat’ta 29 Haziran’da G.B. ve A.B. çifti, sahilde oturdukları esnada yanlarına gelen 10-15 kişilik sarıklı ve cübbeli kişiler tarafından, “Nikanız var mı? Evli misiniz” diyerek sorgulandı. Çiftin tepki göstermesi üzerine grup, A.B.’ye, “Nikanız yoksa kızlı erkekli oturamazsınız” diyerek saldırdı.'Çarşaflısın, cemaatimizi kötülüyorsun'Halk TV’den Hazar Dost’un haberine göre A.B., polise verdiği ifadede saldırganların, “Sen çarşaflısın, cemaatimizi kötülüyorsun. Burada böyle bulunman doğru değil” diyerek G.B. isimli kadına da sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.Serbest kaldılarA.B., polise ihbarda bulunmasının ardından saldıran kişilerin bir süre sonra tekrar yanlarına geldiğini, saldırganların kendisine “Olaylar bir anda gelişti, biz hakkımızı helal ediyoruz. Sen de hakkını helal et dediler” dediğini söyledi. A.B. aldığı darp raporuyla beraber saldırganlardan şikayetçi oldu.Çevredekilerin “Ne yapıyor gençler? Oturuyorlar. Niye karışıyorsunuz, biz gördük hiçbir şey yapmadılar” diyerek tepki göstermesi üzerine geri adım atan grup, gözaltına alındı. Karakola götürülerek ifadeleri alınan saldırganlar, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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istanbul, balat, cübbe, çarşaf