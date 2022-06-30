https://tr.sputniknews.com/20220630/parkta-oturan-cifte-saldiran-cubbeli-ve-sarikli-kisiler-serbest-birakildi-1058168752.html
Parkta oturan çifte saldıran cübbeli ve sarıklı kişiler serbest bırakıldı
Parkta oturan çifte saldıran cübbeli ve sarıklı kişiler serbest bırakıldı
İstanbul Balat’ta piknik yapan G.B ile kız arkadaşı A.B, sarıklı ve cübbeli olduğunu belirttikleri 15 kişilik bir grup tarafından "Kızlı erkekli oturamazsınız... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T21:23+0300
2022-06-30T21:23+0300
2022-06-30T21:27+0300
türkiye
istanbul
balat
cübbe
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Balat’ta 29 Haziran’da G.B. ve A.B. çifti, sahilde oturdukları esnada yanlarına gelen 10-15 kişilik sarıklı ve cübbeli kişiler tarafından, “Nikanız var mı? Evli misiniz” diyerek sorgulandı. Çiftin tepki göstermesi üzerine grup, A.B.’ye, “Nikanız yoksa kızlı erkekli oturamazsınız” diyerek saldırdı.'Çarşaflısın, cemaatimizi kötülüyorsun'Halk TV’den Hazar Dost’un haberine göre A.B., polise verdiği ifadede saldırganların, “Sen çarşaflısın, cemaatimizi kötülüyorsun. Burada böyle bulunman doğru değil” diyerek G.B. isimli kadına da sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.Serbest kaldılarA.B., polise ihbarda bulunmasının ardından saldıran kişilerin bir süre sonra tekrar yanlarına geldiğini, saldırganların kendisine “Olaylar bir anda gelişti, biz hakkımızı helal ediyoruz. Sen de hakkını helal et dediler” dediğini söyledi. A.B. aldığı darp raporuyla beraber saldırganlardan şikayetçi oldu.Çevredekilerin “Ne yapıyor gençler? Oturuyorlar. Niye karışıyorsunuz, biz gördük hiçbir şey yapmadılar” diyerek tepki göstermesi üzerine geri adım atan grup, gözaltına alındı. Karakola götürülerek ifadeleri alınan saldırganlar, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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istanbul, balat, cübbe, çarşaf
Parkta oturan çifte saldıran cübbeli ve sarıklı kişiler serbest bırakıldı
21:23 30.06.2022 (güncellendi: 21:27 30.06.2022) Abone ol
İstanbul Balat’ta piknik yapan G.B ile kız arkadaşı A.B, sarıklı ve cübbeli olduğunu belirttikleri 15 kişilik bir grup tarafından "Kızlı erkekli oturamazsınız, nikahınız var mı?" denilerek darp edildiklerini söyledi. A.B, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden gördüğü darp sonrası şikayetçi oldu. Saldırganların tamamı serbest bırakıldı.
Balat’ta 29 Haziran’da G.B. ve A.B. çifti, sahilde oturdukları esnada yanlarına gelen 10-15 kişilik sarıklı ve cübbeli kişiler tarafından, “Nikanız var mı? Evli misiniz” diyerek sorgulandı. Çiftin tepki göstermesi üzerine grup, A.B.’ye, “Nikanız yoksa kızlı erkekli oturamazsınız” diyerek saldırdı.
'Çarşaflısın, cemaatimizi kötülüyorsun'
Halk TV’den Hazar Dost’un haberine göre
A.B., polise verdiği ifadede saldırganların, “Sen çarşaflısın, cemaatimizi kötülüyorsun. Burada böyle bulunman doğru değil”
diyerek G.B. isimli kadına da sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.
Serbest kaldılar
A.B., polise ihbarda bulunmasının ardından saldıran kişilerin bir süre sonra tekrar yanlarına geldiğini, saldırganların kendisine “Olaylar bir anda gelişti, biz hakkımızı helal ediyoruz. Sen de hakkını helal et dediler” dediğini söyledi. A.B. aldığı darp raporuyla beraber saldırganlardan şikayetçi oldu.
Çevredekilerin “Ne yapıyor gençler? Oturuyorlar. Niye karışıyorsunuz, biz gördük hiçbir şey yapmadılar” diyerek tepki göstermesi üzerine geri adım atan grup, gözaltına alındı. Karakola götürülerek ifadeleri alınan saldırganlar, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.