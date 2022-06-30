https://tr.sputniknews.com/20220630/peskov-putinin-programinda-henuz-erdoganla-bir-telefon-gorusmesi-bulunmuyor-1058161804.html
Peskov: Putin'in programında henüz Erdoğan'la bir telefon görüşmesi bulunmuyor
Peskov: Putin'in programında henüz Erdoğan'la bir telefon görüşmesi bulunmuyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesinin... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T18:10+0300
2022-06-30T18:10+0300
2022-06-30T18:15+0300
dünya
putin-erdoğan görüşmesi
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
dmitriy peskov
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında "Gerek sayın Putin gerek sayın Zelenski ile bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başı telefon diplomasimizi sürdürmeye devam edeceğiz" demişti.Gazetecilerin Erdoğan'ın açıklamalarını sorması üzerine Peskov, "Henüz programda yok" yanıtını verdi.'Putin, G20 zirvesine kendi de gidebilir, heyet de gönderebilir'Peskov, Putin'in bu yıl Endonezya'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabileceğini ya da heyet gönderebileceğini ifade etti.Rusya'nın bu konuda kararını vermek için daha zaman olduğunu belirten Peskov, ulusal çıkarlara en uygun kararı alacaklarının altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220630/cumhurbaskani-erdogan-ukraynada-kalici-ateskes-icin-girisimler-yogunlasmali-1058157023.html
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putin-erdoğan görüşmesi, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, dmitriy peskov
Peskov: Putin'in programında henüz Erdoğan'la bir telefon görüşmesi bulunmuyor
18:10 30.06.2022 (güncellendi: 18:15 30.06.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesinin bulunmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında "Gerek sayın Putin gerek sayın Zelenski ile bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başı telefon diplomasimizi sürdürmeye devam edeceğiz" demişti.
Gazetecilerin Erdoğan'ın açıklamalarını sorması üzerine Peskov, "Henüz programda yok" yanıtını verdi.
'Putin, G20 zirvesine kendi de gidebilir, heyet de gönderebilir'
Peskov, Putin'in bu yıl Endonezya'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılabileceğini ya da heyet gönderebileceğini ifade etti.
Rusya'nın bu konuda kararını vermek için daha zaman olduğunu belirten Peskov, ulusal çıkarlara en uygun kararı alacaklarının altını çizdi.