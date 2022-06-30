https://tr.sputniknews.com/20220630/prof-dr-mehmet-ceyhan-muhtemelen-bu-ilk-maymun-cicegi-vakasi-degil-1058136603.html
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Muhtemelen bu ilk maymun çiçeği vakası değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Muhtemelen bu ilk maymun çiçeği vakası değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu vakanın muhtemelen ilk olmadığını ve Sağlık... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T12:41+0300
2022-06-30T12:41+0300
2022-06-30T12:45+0300
koronavirüs
türkiye
maymun çiçeği virüsü
mehmet ceyhan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044168034_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d77bf649958bc31c34f2f931a292f69a.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede ilk 'maymun çiçeği' vakasının görüldüğünü açıkladı. Koca, "Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı" ifadelerini kullandı.'Bir vaka varsa başka vakalar da vardır'Cumhuriyet'e konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeği virüsünün bulaş hızının yüksek olduğunu ve yakın temastan kaçınılması gerektiğini belirtti. Bunun bir salgın olduğunu aktaran Ceyhan, "Bir vaka varsa, muhtemelen etrafta başka vakalar da vardır. Bu vakanın yurt dışı kaynaklı olup olmadığının açıklanması gerekir. Ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı gibi belirtiler görülebiliyor. Mutlaka bir hekime başvurulmalı" ifadelerini kullandı. İnsanların özellikle uzun süreli temas ettiği kişilere ve ev ortamının hijyenine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Ceyhan, döküntülerin olduğu bölgelerin de başka insanlardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.'Kabarcıkları patlatmayın'Bulaş hızının Kovid-19'dan daha yüksek olduğunu aktaran Ceyhan, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220630/saglik-bakani-koca-bir-hastamizda-maymun-cicegi-tespit-edildi-1058128988.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1044168034_207:0:1274:800_1920x0_80_0_0_1c051d225b5192d696afb4b5b7d327e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, maymun çiçeği virüsü, mehmet ceyhan
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Muhtemelen bu ilk maymun çiçeği vakası değil
12:41 30.06.2022 (güncellendi: 12:45 30.06.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu vakanın muhtemelen ilk olmadığını ve Sağlık Bakanlığı'nın mücadele planı çizmesi gerektiğini söyledi; "Ancak yine kervanı yolda düzeceğiz belli ki" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede ilk 'maymun çiçeği' vakasının görüldüğünü açıkladı. Koca, "Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı" ifadelerini kullandı.
'Bir vaka varsa başka vakalar da vardır'
Cumhuriyet'e konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeği virüsünün bulaş hızının yüksek olduğunu ve yakın temastan kaçınılması gerektiğini belirtti. Bunun bir salgın olduğunu aktaran Ceyhan, "Bir vaka varsa, muhtemelen etrafta başka vakalar da vardır. Bu vakanın yurt dışı kaynaklı olup olmadığının açıklanması gerekir. Ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı gibi belirtiler görülebiliyor. Mutlaka bir hekime başvurulmalı" ifadelerini kullandı. İnsanların özellikle uzun süreli temas ettiği kişilere ve ev ortamının hijyenine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Ceyhan, döküntülerin olduğu bölgelerin de başka insanlardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.
'Kabarcıkları patlatmayın'
Bulaş hızının Kovid-19'dan daha yüksek olduğunu aktaran Ceyhan, şunları söyledi:
"Virüsü geçirenler bu kabarcıkları patlatmaya kalkışmasınlar. Hastaların yarıya yakını homoseksüel erkekler, bu kişilerin özellikle dikkatli olmaları lazım. Önlenmesi çok kolay bir hastalık değil. Sağlık Bakanlığı'nın bir şema çizmesi lazım. Ancak yine kervanı yolda düzeceğiz belli ki. Bir aşı üretimi için büyük yatırımlar yapmak kimsenin işine gelmeyecektir ve şu an için bunu kitlesel aşılamaya dönüştürmek mümkün değil."