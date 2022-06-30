https://tr.sputniknews.com/20220630/prof-dr-mehmet-ceyhan-muhtemelen-bu-ilk-maymun-cicegi-vakasi-degil-1058136603.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Muhtemelen bu ilk maymun çiçeği vakası değil

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Muhtemelen bu ilk maymun çiçeği vakası değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu vakanın muhtemelen ilk olmadığını ve Sağlık... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T12:41+0300

2022-06-30T12:41+0300

2022-06-30T12:45+0300

koronavirüs

türkiye

maymun çiçeği virüsü

mehmet ceyhan

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede ilk 'maymun çiçeği' vakasının görüldüğünü açıkladı. Koca, "Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı" ifadelerini kullandı.'Bir vaka varsa başka vakalar da vardır'Cumhuriyet'e konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, maymun çiçeği virüsünün bulaş hızının yüksek olduğunu ve yakın temastan kaçınılması gerektiğini belirtti. Bunun bir salgın olduğunu aktaran Ceyhan, "Bir vaka varsa, muhtemelen etrafta başka vakalar da vardır. Bu vakanın yurt dışı kaynaklı olup olmadığının açıklanması gerekir. Ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı gibi belirtiler görülebiliyor. Mutlaka bir hekime başvurulmalı" ifadelerini kullandı. İnsanların özellikle uzun süreli temas ettiği kişilere ve ev ortamının hijyenine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Ceyhan, döküntülerin olduğu bölgelerin de başka insanlardan uzak tutulması gerektiğini belirtti.'Kabarcıkları patlatmayın'Bulaş hızının Kovid-19'dan daha yüksek olduğunu aktaran Ceyhan, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220630/saglik-bakani-koca-bir-hastamizda-maymun-cicegi-tespit-edildi-1058128988.html

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türkiye, maymun çiçeği virüsü, mehmet ceyhan