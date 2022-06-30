https://tr.sputniknews.com/20220630/putin-gida-piyasalarindaki-durumun-trajik-hale-gelmemesi-icin-tartismak-yerine-onlem-almaliyiz-1058155800.html

Putin: Gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için tartışmak yerine önlem almalıyız

Putin: Gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için tartışmak yerine önlem almalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için şu anda tartışmak yerine önlem alınması gerektiğini... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T16:14+0300

2022-06-30T16:14+0300

2022-06-30T16:34+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

gıda

gıda fiyatları

gıda krizi

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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Kremlin'deki görüşmesinin basına açık bölümünde konuşan Putin, uluslararası toplumu gıda krizinin derinleşmesini durdurmak için önlem almaya çağırdı.Rusya lideri, "Gıda konusunu istediğimiz kadar tartışabiliriz ancak şu anda bu alandaki durumun trajik hale gelmemesi için önlem alınması gerekiyor" dedi.'Ukrayna'daki tahılın çıkışını engelleyen taraf Rusya değil'Ukrayna'daki tahılın çıkışını engelleyen tarafın Rusya olmadığının altını çizen Putin, "Ukrayna ordusu, kendi limanlarına giden yollara mayın döşedi ve kimse onları bu alanları mayınlardan temizleyip tahıl yüklü gemileri çıkarmalarını engellemiyor. Rusya, güvenliğin sağlanmasını garanti ediyor" ifadelerini kullandı.Batı'nın Rus gübre ve gıda şirketlerinin yöneticilerine fiilen yaptırım uygulamadığını ancak sözleşme imzalamayı engelleyen kısıtlamalar getirdiğini ve bunun finansal operasyonları zorlaştırdığını anlatan Putin, gübre tedarikindeki sıkıntının Batı kaynaklı olduğuna şu sözlerle dikkat çekti:

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rusya, vladimir putin, gıda, gıda fiyatları, gıda krizi