https://tr.sputniknews.com/20220630/putin-gida-piyasalarindaki-durumun-trajik-hale-gelmemesi-icin-tartismak-yerine-onlem-almaliyiz-1058155800.html
Putin: Gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için tartışmak yerine önlem almalıyız
Putin: Gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için tartışmak yerine önlem almalıyız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için şu anda tartışmak yerine önlem alınması gerektiğini... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T16:14+0300
2022-06-30T16:14+0300
2022-06-30T16:34+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
gıda
gıda fiyatları
gıda krizi
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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Kremlin'deki görüşmesinin basına açık bölümünde konuşan Putin, uluslararası toplumu gıda krizinin derinleşmesini durdurmak için önlem almaya çağırdı.Rusya lideri, "Gıda konusunu istediğimiz kadar tartışabiliriz ancak şu anda bu alandaki durumun trajik hale gelmemesi için önlem alınması gerekiyor" dedi.'Ukrayna'daki tahılın çıkışını engelleyen taraf Rusya değil'Ukrayna'daki tahılın çıkışını engelleyen tarafın Rusya olmadığının altını çizen Putin, "Ukrayna ordusu, kendi limanlarına giden yollara mayın döşedi ve kimse onları bu alanları mayınlardan temizleyip tahıl yüklü gemileri çıkarmalarını engellemiyor. Rusya, güvenliğin sağlanmasını garanti ediyor" ifadelerini kullandı.Batı'nın Rus gübre ve gıda şirketlerinin yöneticilerine fiilen yaptırım uygulamadığını ancak sözleşme imzalamayı engelleyen kısıtlamalar getirdiğini ve bunun finansal operasyonları zorlaştırdığını anlatan Putin, gübre tedarikindeki sıkıntının Batı kaynaklı olduğuna şu sözlerle dikkat çekti:
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rusya, vladimir putin, gıda, gıda fiyatları, gıda krizi
Putin: Gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için tartışmak yerine önlem almalıyız
16:14 30.06.2022 (güncellendi: 16:34 30.06.2022) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için şu anda tartışmak yerine önlem alınması gerektiğini vurguladı.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Kremlin'deki görüşmesinin basına açık bölümünde konuşan Putin, uluslararası toplumu gıda krizinin derinleşmesini durdurmak için önlem almaya çağırdı.
Rusya lideri, "Gıda konusunu istediğimiz kadar tartışabiliriz ancak şu anda bu alandaki durumun trajik hale gelmemesi için önlem alınması gerekiyor" dedi.
'Ukrayna'daki tahılın çıkışını engelleyen taraf Rusya değil'
Ukrayna'daki tahılın çıkışını engelleyen tarafın Rusya olmadığının altını çizen Putin, "Ukrayna ordusu, kendi limanlarına giden yollara mayın döşedi ve kimse onları bu alanları mayınlardan temizleyip tahıl yüklü gemileri çıkarmalarını engellemiyor. Rusya, güvenliğin sağlanmasını garanti ediyor" ifadelerini kullandı.
Batı'nın Rus gübre ve gıda şirketlerinin yöneticilerine fiilen yaptırım uygulamadığını ancak sözleşme imzalamayı engelleyen kısıtlamalar getirdiğini ve bunun finansal operasyonları zorlaştırdığını anlatan Putin, gübre tedarikindeki sıkıntının Batı kaynaklı olduğuna şu sözlerle dikkat çekti:
"Hemen belirtmek isterim ki, biz gübre ihracatı önünde hiçbir kısıtlama uygulamıyoruz. Geçen yılın başında öncelikle kendi tarım ürünlerimizi temin etmeyi düşünmeye başladık, fakat bugün itibarıyla gübre üretim hacimleri, dış piyasaya bu ürünlerini tedarikine hiçbir kısıtlama getirmeyi gerektirmeyecek kadar yüksek. Aynı şey, gıda ürünleri için de geçerli."