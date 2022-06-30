https://tr.sputniknews.com/20220630/rizede-kenevir-fabrikasi-icin-calismalara-baslandi-1058162998.html

Rize'de kenevir fabrikası için çalışmalara başlandı

Rize'de kenevir fabrikası için çalışmalara başlandı

Rize'de kenevir fabrikası kurulması amacıyla çalışmalara başlandı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T18:44+0300

2022-06-30T18:44+0300

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kenevir

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kurulması planlanan kenevir fabrikası ile ilgili ilk değerlendirme toplantısı, Vali Kemal Çeber başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Plan ve projelerin üç boyutlu sunumunun yapıldığı toplantıda, fabrikanın yeri ve dikim noktaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Çeber, son yıllarda devletin kenevir üretimiyle ilgili teşvik edici adımları olduğunu belirtti.Pek çok alanda kullanılan kenevirin Rize'de geçmiş yıllarda yaygın üretildiğinin altını çizen Çeber, şu değerlendirmede bulundu:Toplantıya Vali Çeber'in yanı sıra Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Emre Ayar ve diğer ilgililer katıldı.

https://tr.sputniknews.com/20200324/rizede-kenevirden-maske-uretildi-1041672954.html

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