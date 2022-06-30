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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/rusya-dis-istihbarat-servisi-direktoru-polonya-ukraynanin-parcalanmasi-senaryolari-hazirliyor-1058164567.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, Ukrayna'nın parçalanması senaryoları hazırlıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, Ukrayna'nın parçalanması senaryoları hazırlıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Polonya’nın Ukrayna'yı parçalama planları üzerinde çalıştığını belirtti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T19:26+0300
2022-06-30T19:31+0300
ukrayna krizi
rusya dış istihbarat servisi
ukrayna
polonya
varşova
rusya
donetsk
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, yaptığı açıklamada Polonya yönetiminin Ukrayna'nın bölünmesi için çeşitli planlar üzerinde çalıştığını söyledi.Narışkin, “Servisimizin ulaştığı bilgelere göre, Polonya yönetimi Ukrayna'nın fiili olarak parçalanması senaryoları üzerinde çalışmaya başladı” dedi.Narışkin’e göre, ‘barış gücü birliklerini’ Ukrayna'nın batısında konuşlandırmayı planlayan Varşova, ayrıca, ‘Doğu Kresy’de Polonya Silahlı Kuvvetlerinin ‘koruması altında’ olacak ve Polonya tarafından kontrol edilen bir ‘proksy devlet’ oluşturulması seçeneği üzerinde çalışıyor.Aynı zamanda, Rusya ile doğrudan bir çatışmayı önlemek için Ukrayna'nın orta bölgelerinde bir ‘tampon bölge’ oluşturma projesi de düşünülüyor.Narışkin, Varşova’nın durum analizi yaptıktan sonra Batılı politikacıların açıklamalarının aksine, Rus, Donetsk ve Lugansk güçlerinin zaferini savaş meydanlarında engellemenin imkansız olduğu sonuca vardıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya dış istihbarat servisi, ukrayna, polonya, varşova, rusya, donetsk, lugansk

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, Ukrayna'nın parçalanması senaryoları hazırlıyor

19:26 30.06.2022 (güncellendi: 19:31 30.06.2022)
© Sputnik / Mihail Mokrushin / Fotoğraf bankasına girSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Mihail Mokrushin
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Polonya’nın Ukrayna'yı parçalama planları üzerinde çalıştığını belirtti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, yaptığı açıklamada Polonya yönetiminin Ukrayna'nın bölünmesi için çeşitli planlar üzerinde çalıştığını söyledi.
Narışkin, “Servisimizin ulaştığı bilgelere göre, Polonya yönetimi Ukrayna'nın fiili olarak parçalanması senaryoları üzerinde çalışmaya başladı” dedi.
Narışkin’e göre, ‘barış gücü birliklerini’ Ukrayna'nın batısında konuşlandırmayı planlayan Varşova, ayrıca, ‘Doğu Kresy’de Polonya Silahlı Kuvvetlerinin ‘koruması altında’ olacak ve Polonya tarafından kontrol edilen bir ‘proksy devlet’ oluşturulması seçeneği üzerinde çalışıyor.
Aynı zamanda, Rusya ile doğrudan bir çatışmayı önlemek için Ukrayna'nın orta bölgelerinde bir ‘tampon bölge’ oluşturma projesi de düşünülüyor.
Narışkin, Varşova’nın durum analizi yaptıktan sonra Batılı politikacıların açıklamalarının aksine, Rus, Donetsk ve Lugansk güçlerinin zaferini savaş meydanlarında engellemenin imkansız olduğu sonuca vardıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Polonyalı yetkililer, ABD ve İngiltere'nin bu planı desteklemek zorunda kalacağını düşünüyor. Varşova'ya göre, Rus birlikleri Ukrayna topraklarının derinliklerine ilerledikçe, Washington ve Londra'nın, ‘Batı'nın Ukrayna'daki çıkarlarını kararlılıkla savunmaya’ hazır bir müttefikle ‘koşulsuz dayanışma’ göstermekten başka seçeneği kalmayacak.”
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