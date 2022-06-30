https://tr.sputniknews.com/20220630/rusya-dis-istihbarat-servisi-direktoru-polonya-ukraynanin-parcalanmasi-senaryolari-hazirliyor-1058164567.html

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, Ukrayna'nın parçalanması senaryoları hazırlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü: Polonya, Ukrayna'nın parçalanması senaryoları hazırlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin, Polonya’nın Ukrayna'yı parçalama planları üzerinde çalıştığını belirtti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T19:26+0300

2022-06-30T19:26+0300

2022-06-30T19:31+0300

ukrayna krizi

rusya dış istihbarat servisi

ukrayna

polonya

varşova

rusya

donetsk

lugansk

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, yaptığı açıklamada Polonya yönetiminin Ukrayna'nın bölünmesi için çeşitli planlar üzerinde çalıştığını söyledi.Narışkin, “Servisimizin ulaştığı bilgelere göre, Polonya yönetimi Ukrayna'nın fiili olarak parçalanması senaryoları üzerinde çalışmaya başladı” dedi.Narışkin’e göre, ‘barış gücü birliklerini’ Ukrayna'nın batısında konuşlandırmayı planlayan Varşova, ayrıca, ‘Doğu Kresy’de Polonya Silahlı Kuvvetlerinin ‘koruması altında’ olacak ve Polonya tarafından kontrol edilen bir ‘proksy devlet’ oluşturulması seçeneği üzerinde çalışıyor.Aynı zamanda, Rusya ile doğrudan bir çatışmayı önlemek için Ukrayna'nın orta bölgelerinde bir ‘tampon bölge’ oluşturma projesi de düşünülüyor.Narışkin, Varşova’nın durum analizi yaptıktan sonra Batılı politikacıların açıklamalarının aksine, Rus, Donetsk ve Lugansk güçlerinin zaferini savaş meydanlarında engellemenin imkansız olduğu sonuca vardıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

ukrayna

polonya

varşova

rusya

donetsk

lugansk

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rusya dış istihbarat servisi, ukrayna, polonya, varşova, rusya, donetsk, lugansk