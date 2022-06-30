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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220630/rusya-zmeyniy-adasindaki-garnizonunu-cekti-1058134192.html
Rusya, Zmeynıy Adası’ndaki garnizonunu çekti
Rusya, Zmeynıy Adası’ndaki garnizonunu çekti
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu iyi niyet göstergesi olarak Zmeynıy Adası’ndaki garnizonunu geri çekti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T11:57+0300
2022-06-30T12:07+0300
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
zmeynıy adası
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, iyi niyet göstergesi olarak Rus ordusunun Zmeynıy Adası’ndaki askerlerini çektiği duyuruldu. Açıklamada, “Rusya böylece uluslararası topluma BM’nin Ukrayna’dan tarım ürünleri sevkiyatını organize etmek için ortaya koyduğu çabalara engel olmadığını göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.Bakanlığa göre bu adım Kiev yönetiminin, ‘Rus ordusunun kontrolü’ nedeniyle tahıl sevkiyatının mümkün olmadığı bahanesinin arkasına saklanarak gıda krizi üzerinden spekülasyon yapmasını engelleyecek.‘Sevkiyatların yeniden başlaması için Karadeniz kıyılarının mayınlardan temizlenmesi gerek’ Bakanlık ayrıca sevkiyatların yeniden başlaması için Ukrayna tarafının, liman suları da dahil olmak üzere Karadeniz kıyılarını mayınlardan temizlemesi gerektiğini vurguladı.
rusya
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rusya, ukrayna, tahıl, zmeynıy adası

Rusya, Zmeynıy Adası’ndaki garnizonunu çekti

11:57 30.06.2022 (güncellendi: 12:07 30.06.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya - Ukrayna - Askeri Operasyon
Rusya - Ukrayna - Askeri Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu iyi niyet göstergesi olarak Zmeynıy Adası’ndaki garnizonunu geri çekti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, iyi niyet göstergesi olarak Rus ordusunun Zmeynıy Adası’ndaki askerlerini çektiği duyuruldu.
Açıklamada, “Rusya böylece uluslararası topluma BM’nin Ukrayna’dan tarım ürünleri sevkiyatını organize etmek için ortaya koyduğu çabalara engel olmadığını göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.
Bakanlığa göre bu adım Kiev yönetiminin, ‘Rus ordusunun kontrolü’ nedeniyle tahıl sevkiyatının mümkün olmadığı bahanesinin arkasına saklanarak gıda krizi üzerinden spekülasyon yapmasını engelleyecek.

‘Sevkiyatların yeniden başlaması için Karadeniz kıyılarının mayınlardan temizlenmesi gerek’

Bakanlık ayrıca sevkiyatların yeniden başlaması için Ukrayna tarafının, liman suları da dahil olmak üzere Karadeniz kıyılarını mayınlardan temizlemesi gerektiğini vurguladı.
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