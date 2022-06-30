https://tr.sputniknews.com/20220630/rusya-zmeyniy-adasindaki-garnizonunu-cekti-1058134192.html

Rusya, Zmeynıy Adası’ndaki garnizonunu çekti

Rusya, Zmeynıy Adası’ndaki garnizonunu çekti

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu iyi niyet göstergesi olarak Zmeynıy Adası’ndaki garnizonunu geri çekti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T11:57+0300

2022-06-30T11:57+0300

2022-06-30T12:07+0300

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

tahıl

zmeynıy adası

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, iyi niyet göstergesi olarak Rus ordusunun Zmeynıy Adası’ndaki askerlerini çektiği duyuruldu. Açıklamada, “Rusya böylece uluslararası topluma BM’nin Ukrayna’dan tarım ürünleri sevkiyatını organize etmek için ortaya koyduğu çabalara engel olmadığını göstermiştir” ifadeleri kullanıldı.Bakanlığa göre bu adım Kiev yönetiminin, ‘Rus ordusunun kontrolü’ nedeniyle tahıl sevkiyatının mümkün olmadığı bahanesinin arkasına saklanarak gıda krizi üzerinden spekülasyon yapmasını engelleyecek.‘Sevkiyatların yeniden başlaması için Karadeniz kıyılarının mayınlardan temizlenmesi gerek’ Bakanlık ayrıca sevkiyatların yeniden başlaması için Ukrayna tarafının, liman suları da dahil olmak üzere Karadeniz kıyılarını mayınlardan temizlemesi gerektiğini vurguladı.

rusya

ukrayna

zmeynıy adası

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rusya, ukrayna, tahıl, zmeynıy adası