https://tr.sputniknews.com/20220630/saglik-bakani-koca-bir-hastamizda-maymun-cicegi-tespit-edildi-1058128988.html

Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği tespit edildi

Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği tespit edildi

Sağlık Bakanı Koca "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T09:39+0300

2022-06-30T09:39+0300

2022-06-30T09:59+0300

koronavirüs

türkiye

maymun çiçeği virüsü

fahrettin koca

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Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca açıklamasında "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" dedi.

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türkiye, maymun çiçeği virüsü, fahrettin koca