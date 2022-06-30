https://tr.sputniknews.com/20220630/saglik-bakani-koca-bir-hastamizda-maymun-cicegi-tespit-edildi-1058128988.html
Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T09:39+0300
2022-06-30T09:39+0300
2022-06-30T09:59+0300
koronavirüs
türkiye
maymun çiçeği virüsü
fahrettin koca
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Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca açıklamasında "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" dedi.
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türkiye, maymun çiçeği virüsü, fahrettin koca
Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği tespit edildi
09:39 30.06.2022 (güncellendi: 09:59 30.06.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı" dedi.
Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.
Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca açıklamasında "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" dedi.