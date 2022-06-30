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Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: 26 bin 635 yeni vaka, 17 can kaybı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: 26 bin 635 yeni vaka, 17 can kaybı
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 20-26 Haziran'da 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
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2022-06-30T00:23+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
vaka
vaka sayısı
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Türkiye'nin Haftalık Koronavirüs Tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıklandı.Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635'e yükselirken, 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 256 kişi ise iyileşti.Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 123 bin 331'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 32 oldu.Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 825 bin 439 doza ulaştı.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220626/ugur-sahin-koronaviruste-yeni-dalga-kapida-sonbaharda-yeniden-maske-takmaya-baslayabiliriz-1057960643.html
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sağlık bakanlığı, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, vaka, vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: 26 bin 635 yeni vaka, 17 can kaybı

00:17 30.06.2022 (güncellendi: 00:23 30.06.2022)
© DHATürkiye - Koronavirüs - Kovid-19
Türkiye - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© DHA
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Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 20-26 Haziran'da 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'nin Haftalık Koronavirüs Tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıklandı.
Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635'e yükselirken, 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 256 kişi ise iyileşti.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 123 bin 331'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 32 oldu.
Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 825 bin 439 doza ulaştı.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Özlem Türeci ve Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
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