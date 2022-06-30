https://tr.sputniknews.com/20220630/saglik-bakanligi-haftalik-kovid-19-verilerini-acikladi-1058120122.html

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: 26 bin 635 yeni vaka, 17 can kaybı

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: 26 bin 635 yeni vaka, 17 can kaybı

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 20-26 Haziran'da 26 bin 635 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T00:17+0300

2022-06-30T00:17+0300

2022-06-30T00:23+0300

koronavirüs

sağlık bakanlığı

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

vaka

vaka sayısı

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Türkiye'nin Haftalık Koronavirüs Tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıklandı.Buna göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635'e yükselirken, 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 256 kişi ise iyileşti.Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 123 bin 331'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 32 oldu.Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 825 bin 439 doza ulaştı.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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sağlık bakanlığı, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, vaka, vaka sayısı