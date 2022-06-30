https://tr.sputniknews.com/20220630/sandalyeden-dustu-yere-uzandi-ama-davul-calmayi-birakmadi-1058147103.html
Sandalyeden düştü, yere uzandı ama davul çalmayı bırakmadı
Sandalyeden düştü, yere uzandı ama davul çalmayı bırakmadı
Düğünlerde davul çalan müzisyen, Elazığ'daki bir düğünde kendini sandalyeden attı, yere uzan ama davul çalmayı sürdürdü. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T15:13+0300
2022-06-30T15:13+0300
2022-06-30T15:49+0300
yaşam
davul
müzisyen
düğün
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Tunceli'de 'çılgın davulcu' olarak da bilinen Muharrem Yılmaz bu kez Elazığ’da bir düğünde davul çaldı.Davul çalarken yaptığı şovlarla tanınan Yılmaz, sandalyenin üzerinden kendini yere bıraktı. Yere düşerken de davul çalmayı sürdüren davulcunun şovu yere uzanarak da devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20220401/sahte-davulcuya-karsi-yaka-karti-uyarisi-1055229935.html
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davul, müzisyen, düğün
Sandalyeden düştü, yere uzandı ama davul çalmayı bırakmadı
15:13 30.06.2022 (güncellendi: 15:49 30.06.2022) Abone ol
Düğünlerde davul çalan müzisyen, Elazığ'daki bir düğünde kendini sandalyeden attı, yere uzan ama davul çalmayı sürdürdü.
Tunceli'de 'çılgın davulcu' olarak da bilinen Muharrem Yılmaz bu kez Elazığ’da bir düğünde davul çaldı.
Davul çalarken yaptığı şovlarla tanınan Yılmaz, sandalyenin üzerinden kendini yere bıraktı. Yere düşerken de davul çalmayı sürdüren davulcunun şovu yere uzanarak da devam etti.