https://tr.sputniknews.com/20220630/sandalyeden-dustu-yere-uzandi-ama-davul-calmayi-birakmadi-1058147103.html

Sandalyeden düştü, yere uzandı ama davul çalmayı bırakmadı

Sandalyeden düştü, yere uzandı ama davul çalmayı bırakmadı

Düğünlerde davul çalan müzisyen, Elazığ'daki bir düğünde kendini sandalyeden attı, yere uzan ama davul çalmayı sürdürdü. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T15:13+0300

2022-06-30T15:13+0300

2022-06-30T15:49+0300

yaşam

davul

müzisyen

düğün

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Tunceli'de 'çılgın davulcu' olarak da bilinen Muharrem Yılmaz bu kez Elazığ’da bir düğünde davul çaldı.Davul çalarken yaptığı şovlarla tanınan Yılmaz, sandalyenin üzerinden kendini yere bıraktı. Yere düşerken de davul çalmayı sürdüren davulcunun şovu yere uzanarak da devam etti.

https://tr.sputniknews.com/20220401/sahte-davulcuya-karsi-yaka-karti-uyarisi-1055229935.html

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davul, müzisyen, düğün