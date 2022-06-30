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Sandalyeden düştü, yere uzandı ama davul çalmayı bırakmadı
Sandalyeden düştü, yere uzandı ama davul çalmayı bırakmadı
Düğünlerde davul çalan müzisyen, Elazığ'daki bir düğünde kendini sandalyeden attı, yere uzan ama davul çalmayı sürdürdü. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T15:13+0300
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yaşam
davul
müzisyen
düğün
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Tunceli'de 'çılgın davulcu' olarak da bilinen Muharrem Yılmaz bu kez Elazığ’da bir düğünde davul çaldı.Davul çalarken yaptığı şovlarla tanınan Yılmaz, sandalyenin üzerinden kendini yere bıraktı. Yere düşerken de davul çalmayı sürdüren davulcunun şovu yere uzanarak da devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20220401/sahte-davulcuya-karsi-yaka-karti-uyarisi-1055229935.html
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davul, müzisyen, düğün

Sandalyeden düştü, yere uzandı ama davul çalmayı bırakmadı

15:13 30.06.2022 (güncellendi: 15:49 30.06.2022)
© İHA / YAKUP SAĞLAMSandalyeden düştü, yere uzandı, davul çalmayı bırakmadı
Sandalyeden düştü, yere uzandı, davul çalmayı bırakmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© İHA / YAKUP SAĞLAM
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Düğünlerde davul çalan müzisyen, Elazığ'daki bir düğünde kendini sandalyeden attı, yere uzan ama davul çalmayı sürdürdü.
Tunceli'de 'çılgın davulcu' olarak da bilinen Muharrem Yılmaz bu kez Elazığ’da bir düğünde davul çaldı.
Davul çalarken yaptığı şovlarla tanınan Yılmaz, sandalyenin üzerinden kendini yere bıraktı. Yere düşerken de davul çalmayı sürdüren davulcunun şovu yere uzanarak da devam etti.
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