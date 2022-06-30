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Şişli'de bir daire, aylık 41 bin 990 liradan kiracı bekliyor
Şişli'de bir daire, aylık 41 bin 990 liradan kiracı bekliyor
İstanbul'un Şişli semtinde 2 artı 1'lik daire aylık 41 bin 990 liradan kiraya çıkarıldı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T15:52+0300
2022-06-30T15:52+0300
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İnternette yayınlanan ilanlar göz atıldığında halen birçok evin gerçek değerinin çok çok üzerinde fiyatlarla kiralanmaya çalışıldığı görülüyor.Bir internet sitesinde yeni yayınlanan ilanda en az 31 yaşındaki bir binada 90 metrekarelik 2+1 eşyalı bir daire aylık 41 bin 990 lira olarak listelenmişti.İlanın detaylarına bakıldığında hedeflenen kitlenin yabancılar olduğu net olarak anlaşılıyor.Evin 24 Temmuz'a kadar müsait olmadığı da dikkatlerden kaçmıyor.Aynı mahallede kiralanan evlerin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında aradaki fark dikkat çekiyor.120 metrekarelik bir başka 2+1 daire 15 bin liradan kiralanırken, 140 metrekarelik 2+1 daire ise 20 bin liradan kiralanıyor.
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Şişli'de bir daire, aylık 41 bin 990 liradan kiracı bekliyor

15:52 30.06.2022
© İHAkiralık daire
kiralık daire - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© İHA
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İstanbul'un Şişli semtinde 2 artı 1'lik daire aylık 41 bin 990 liradan kiraya çıkarıldı.
İnternette yayınlanan ilanlar göz atıldığında halen birçok evin gerçek değerinin çok çok üzerinde fiyatlarla kiralanmaya çalışıldığı görülüyor.
Bir internet sitesinde yeni yayınlanan ilanda en az 31 yaşındaki bir binada 90 metrekarelik 2+1 eşyalı bir daire aylık 41 bin 990 lira olarak listelenmişti.
İlanın detaylarına bakıldığında hedeflenen kitlenin yabancılar olduğu net olarak anlaşılıyor.
Evin 24 Temmuz'a kadar müsait olmadığı da dikkatlerden kaçmıyor.
Aynı mahallede kiralanan evlerin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında aradaki fark dikkat çekiyor.
120 metrekarelik bir başka 2+1 daire 15 bin liradan kiralanırken, 140 metrekarelik 2+1 daire ise 20 bin liradan kiralanıyor.
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