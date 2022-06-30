https://tr.sputniknews.com/20220630/sislide-bir-daire-aylik-41-bin-990-liradan-kiraci-bekliyor-1058150801.html

Şişli'de bir daire, aylık 41 bin 990 liradan kiracı bekliyor

Şişli'de bir daire, aylık 41 bin 990 liradan kiracı bekliyor

İstanbul'un Şişli semtinde 2 artı 1'lik daire aylık 41 bin 990 liradan kiraya çıkarıldı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T15:52+0300

2022-06-30T15:52+0300

2022-06-30T15:52+0300

yaşam

şişli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1049003011_0:128:2000:1253_1920x0_80_0_0_f02f6106f6d62912500d30c243cc946e.jpg

İnternette yayınlanan ilanlar göz atıldığında halen birçok evin gerçek değerinin çok çok üzerinde fiyatlarla kiralanmaya çalışıldığı görülüyor.Bir internet sitesinde yeni yayınlanan ilanda en az 31 yaşındaki bir binada 90 metrekarelik 2+1 eşyalı bir daire aylık 41 bin 990 lira olarak listelenmişti.İlanın detaylarına bakıldığında hedeflenen kitlenin yabancılar olduğu net olarak anlaşılıyor.Evin 24 Temmuz'a kadar müsait olmadığı da dikkatlerden kaçmıyor.Aynı mahallede kiralanan evlerin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında aradaki fark dikkat çekiyor.120 metrekarelik bir başka 2+1 daire 15 bin liradan kiralanırken, 140 metrekarelik 2+1 daire ise 20 bin liradan kiralanıyor.

şişli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şişli