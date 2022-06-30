https://tr.sputniknews.com/20220630/sivastopoldan-is-heyeti-turkiyeyi-ilk-kez-ziyaret-etti-1058124675.html

Sivastopol'dan iş heyeti Türkiye'yi ilk kez ziyaret etti

Sivastopol'dan iş heyeti Türkiye'yi ilk kez ziyaret etti

İstanbul'da Rusya Ticaret Mümessilliği ve Rusya İhracat Merkezi tarafından organize edilen, Türk ve Rus iş dünyasının temsilcilerinin katıldığı... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T08:05+0300

2022-06-30T08:05+0300

2022-06-30T08:32+0300

ekonomi

istanbul

rusya

sivastopol

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rost rus-türk ticaret evi

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Etkinlik kapsamında iş çevreleri temsilcilerinin yanı sıra Sivastopol'dan girişimcilerden oluşan bir heyet İstanbul'u ilk kez ziyaret etti.Sivastopol'dan gelen iş heyeti, kendi geliştirdikleri projeler, yenilikçi gelişmeler, iş yapma özellikleri ve Sivastopol'un potansiyelinin Türk girişimcilere açılması hakkında bilgi paylaşmanın yanı sıra, canlı B2B formatında Türk işadamları ile olası işbirliği yollarını ele alma fırsatı buldu.Etkinliğin organizatörleri, karşılıklı yarar sağlamaya yönelik işbirliğinin Türk girişimciler için ilgi çekici olacak alanlar bulmaya çalıştı İş misyonunun katılımcıları arasında BT sektörü ve yazılımı, mobilya endüstrisi, gıda endüstrisinden temsilciler yer aldı.Sivastopol İhracat Destek Merkezi Başkanı Natalya Bartoşuk, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden iş heyetinin hedeflerinden bahsetti:Natalya Bartoşuk ayrıca, Türk girişimcilerden oluşan bir heyetin Sivastopol'ü ziyaret edeceğini belirterek şunları ifade etti: “Önümüzdeki aylarda tersine bir iş heyeti ziyareti planlıyoruz. Tahmini olarak Ağustos ayında yapılması planlanıyor. Bu toplantılara 12 Rus firması katılacak. Türk heyetinin ziyaretinin oldukça verimli geçeceğini düşünüyorum. Sonuca odaklandık. Bu tür ziyaretler, işletmelere yeni bir ivme, yeni fikirler ve yeni bir biçimde ortaya çıkma fırsatı veriyor.”Rusya Ticaret Mümessilliği’nin Türkiye şubesi ticari danışmanı Alaudin Yarahmetov ise şunları kaydetti: “Nüfus artış dinamikleri, yüksek vasıflı işgücü akışı, modern altyapı, yüksek teknolojiler alanında gelişmiş projeler, elverişli coğrafi konum ve çeşitlendirilmiş ticaret yapısı gibi tüm bu özellikler Sivastopol'un karşılıklı yarar sağlayan ticaret işbirliğini Türkiye yönünde niteliksel olarak yeni formatlarda genişletme imkanı sunuyor.”Alaudin Yarahmetov, Sivastopol girişimcilerine Türkiye yönünde iş yapmaları önerisinde bulunarak, şöyle devam etti: Rus-Türk Ticaret Evi ‘ROST’ Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş da etkinlikte yaptığı konuşmada, organizasyonun çalışmalarına ilişkin ayrıntılar ve her iki ülkenin girişimcilerine sağlanan yardımlarla ilgili bilgi vererek, “St. Petersburg'da önde gelen kongre ve fuar operatörü Roscongress ile anlaşma imzalanması, iş forumları, çalışma grupları toplantıları, yuvarlak masa toplantıları gibi ikili etkinliklerin ortak hazırlanması ve yürütülmesini mümkün kılacak” dedi.Ankara'daki Rus Evi'nin Başkanı Aleksandr Sotniçenko ise, “Türkiye'de birçok şirket Sivastopol ile işbirliği yapmaya, ürünlerini tedarik etmeye ve Rus ürünlerini ithal etmeye hazır. Henüz bir Rus şehri olarak tanınmayan Sivastopol'un statüsü sorun olarak kalmaya devam ediyor. Bu bağlamda, öncelikli hedef, alternatif ticaret yolları ve aracılar bulmaktır” diyerek, Türkiye'nin ticarette mevcut sorunları çözecek olan Sivastopol ve Kırım'ı yakın zamanda tanıması umudunu dile getirdi.Etkinliğin katılımcılarından, BT şirketi E-motion’ın kurucu ortağı Konstantin Bolşakov, elektronik scooter, elektrikli bisiklet, çocuk arabaları ve diğer elektrikli araçların kiralanması sistemini içeren modern bir platformun yanı sıra bu cihazların kullanımı için eksiksiz bir entegre yazılım geliştirme sağlanması, faturalandırma ve ödemelerin tahsili, araçlar için şarj istasyonları oluşturulması gibi şirketin çalışmalarının kilit alanı hakkında bilgiler paylaşarak, şirketin başlangıçta bu yazılımı Sivastopol'da kullanılmak üzere geliştirdiğini, ancak şu anda Rusya’nın 35 bölgesinde faaliyet gösterdiğini ve dış pazarlara girmeye hazır olduğunu kaydetti.Konstantin Bolşakov, İstanbul'da elektronik scooter hizmetleri pazarının hacmini değerlendirdi ve kentteki popülerliklerine vurgu yaptı. Bolşakov’a göre, iş otomasyonu ve elektronik ulaşım aracı kiralama kullanımı, ülkeye aktif turist akışı da göz önüne alındığında Türkiye'de geleceği olan bir alan. Bolşakov, İstanbul gibi büyük bir şehirde elektronik scooter pazarına girmenin büyük bir yatırım gerektirdiğini ve başlangıçtaki scooter sayısının 500'den bin adete kadar olabileceğini belirtti.Rus girişimci, şirketin yazılımının rekabet edebileceğini ve Türkiye'deki hem pazar liderlerinin hem de yeni kurulan şirketlerin ilgisini çekebileceğini kaydetti.‘Kırımskaya Mriya’ markasıyla ambalajlı ürünler ve baharat üreten Sivastopol şirketi ise, ürünlerinin özellikleri hakkında bilgi vererek olası seçenekler, Türkiye ve yerel işletmelerle işbirliği alanlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.Rusya'nın önde gelen mobilya üreticilerinden Korvet LLC, Türkiye'de doğrudan satış organizasyonu veya yerel ortak kuruluşlar aracılığıyla satış ve üretim konusunda Türkiye pazarıyla çalışmakla ilgilendiğini belirtti.Yuvarlak masa toplantısında, Basra Körfezi, Afrika ve diğer üçüncü ülkelere satış yapmak amacıyla Türkiye ve Rusya'nın mobilya sanayi işletmelerinin ortak çalışma perspektifleri ele alındı. Türkiye'de düzenlenen fuarlara katılımın yanı sıra mobilya üreticileri dernekleri ile etkileşimin önemine dikkat çekildi.

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istanbul, rusya, sivastopol, ihracat, rost, rost rus-türk ticaret evi, b2b, ticaret