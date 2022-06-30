https://tr.sputniknews.com/20220630/stavrozdan-turkiyede-konser-1058135675.html
Stavroz'dan Türkiye'de konser
Stavroz'dan Türkiye'de konser
Belçikalı Stavroz, 23 Temmuz'DA canlı performansı ile Alaçatı'da sahne alacak. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T12:15+0300
2022-06-30T12:15+0300
2022-06-30T12:21+0300
elektronik müzik
stavroz
yaşam
konser
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Elektronik müziğe ve dans müziğine kattıkları organik ve akustik soluklu caz dokunuşları ile dans türüne yeni ufuklar açan, 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik grup Belçikalı Stavroz, 23 Temmuz Cumartesi akşamı canlı performansı ile Alaçatı'da sahne alacak.Her ikisi de DJ, müzisyen ve ses mühendisi olan Ijsbrand De Wilde ve Gert Beazar tarafından üniversite günlerinde Belçika’nın Gent şehrinde kurulan Stavroz, Kloster x Suma Beach'de sevenleriyle buluşacak.
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elektronik müzik, stavroz, konser
Stavroz'dan Türkiye'de konser
12:15 30.06.2022 (güncellendi: 12:21 30.06.2022) Abone ol
Belçikalı Stavroz, 23 Temmuz'DA canlı performansı ile Alaçatı'da sahne alacak.
Elektronik müziğe ve dans müziğine kattıkları organik ve akustik soluklu caz dokunuşları ile dans türüne yeni ufuklar açan, 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik grup Belçikalı Stavroz, 23 Temmuz Cumartesi akşamı canlı performansı ile Alaçatı'da sahne alacak.
Her ikisi de DJ, müzisyen ve ses mühendisi olan Ijsbrand De Wilde ve Gert Beazar tarafından üniversite günlerinde Belçika’nın Gent şehrinde kurulan Stavroz, Kloster x Suma Beach'de sevenleriyle buluşacak.