https://tr.sputniknews.com/20220630/stavrozdan-turkiyede-konser-1058135675.html

Stavroz'dan Türkiye'de konser

Stavroz'dan Türkiye'de konser

Belçikalı Stavroz, 23 Temmuz'DA canlı performansı ile Alaçatı'da sahne alacak. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T12:15+0300

2022-06-30T12:15+0300

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elektronik müzik

stavroz

yaşam

konser

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Elektronik müziğe ve dans müziğine kattıkları organik ve akustik soluklu caz dokunuşları ile dans türüne yeni ufuklar açan, 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik grup Belçikalı Stavroz, 23 Temmuz Cumartesi akşamı canlı performansı ile Alaçatı'da sahne alacak.Her ikisi de DJ, müzisyen ve ses mühendisi olan Ijsbrand De Wilde ve Gert Beazar tarafından üniversite günlerinde Belçika’nın Gent şehrinde kurulan Stavroz, Kloster x Suma Beach'de sevenleriyle buluşacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elektronik müzik, stavroz, konser