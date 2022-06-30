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Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı
Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı
TFF'den "2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır" açıklaması geldi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
spor
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklandı.Yapılan duyuruda Süper Lig fikstürüyle aynı günde oynanacak ve tüm Süper Lig takımlarının katılımıyla gerçekleşecek Rezerv Lig kurulmasına karar verilirken ayrıca deplasman seyircisi yasağı da kaldırıldı. Alınan kararlarsa şöyle açıklandı:
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, seyircisiz, seyirci

Süper Lig'de deplasman seyircisi yasağı kaldırıldı

01:03 30.06.2022 (güncellendi: 01:09 30.06.2022)
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AA
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TFF'den "2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır" açıklaması geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklandı.
Yapılan duyuruda Süper Lig fikstürüyle aynı günde oynanacak ve tüm Süper Lig takımlarının katılımıyla gerçekleşecek Rezerv Lig kurulmasına karar verilirken ayrıca deplasman seyircisi yasağı da kaldırıldı. Alınan kararlarsa şöyle açıklandı:
1.
2022-2023 Futbol Sezonunda Rezerv Lig’in kurulmasına karar verilmiştir.

Buna göre Rezerv Lig müsabakaları; Süper Lig’de bulunan 19 kulübümüzün katılımı ile, Süper Lig fikstürüne göre ve A Takım maçları ile aynı günde oynanacak şekilde düzenlenecektir.

Rezerv Lig müsabakalarında, Kulüplerin A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular (35) oynatılabilecektir.

Sezon içerisinde, kulübün Profesyonel A Takımı ile Rezerv Takımı arasında, futbolcu geçişi bakımından herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmayacaktır.

Rezerv Lig’e ilişkin diğer hususlar, Rezerv Lig statüsünde ilan edilecektir.
2.
2022-2023 Futbol Sezonuyla birlikte Süper Lig’de deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

Ayrıca, ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile, en fazla %10 olan misafir takım seyirci kapasitesi %30’a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir.

Düzenlemenin detayları Süper Lig statüsünde ilan edilecektir."
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