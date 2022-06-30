https://tr.sputniknews.com/20220630/temassiz-odemede-limit-artisi-1058139454.html

Temassız ödemede limit artışı

Temassız ödemede limit artışı

Temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T13:28+0300

2022-06-30T13:28+0300

2022-06-30T13:28+0300

ekonomi

temassız ödeme

limit

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Hürriyet'te yer alan habere göre kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme yüzde 50 artışla 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.

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2022

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temassız ödeme, limit