Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220630/temassiz-odemede-limit-artisi-1058139454.html
Temassız ödemede limit artışı
Temassız ödemede limit artışı
Temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T13:28+0300
2022-06-30T13:28+0300
ekonomi
temassız ödeme
limit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/70/1041617086_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aa139b1e072bdc1930a6222f5c5a672c.jpg
Hürriyet'te yer alan habere göre kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme yüzde 50 artışla 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/70/1041617086_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_57badc685311b1f95e9e61d8826347a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
temassız ödeme, limit

Temassız ödemede limit artışı

13:28 30.06.2022
© AAtemassız ödeme - banka kartı
temassız ödeme - banka kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme yüzde 50 artışla 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.
Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала