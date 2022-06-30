https://tr.sputniknews.com/20220630/temassiz-odemede-limit-artisi-1058139454.html
Temassız ödemede limit artışı
Temassız ödemede limit artışı
Temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T13:28+0300
2022-06-30T13:28+0300
2022-06-30T13:28+0300
ekonomi
temassız ödeme
limit
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Hürriyet'te yer alan habere göre kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme yüzde 50 artışla 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.
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temassız ödeme, limit
Temassız ödemede limit artışı
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Temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi.
Hürriyet'te yer alan habere
göre kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme yüzde 50 artışla 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.
Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.