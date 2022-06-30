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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür trafikte kemer takmadan aşırı hızla makas attı
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür trafikte kemer takmadan aşırı hızla makas attı
Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, trafikte skandal hareketlere imza attı. Ünlü futbolcunun trafikteki kuralsızlığı tepki topladı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T16:01+0300
2022-06-30T16:12+0300
abdülkadir ömür
spor
makas
trafik
trabzonspor
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Milli sporcu Abdülkadir Ömür, aracını emniyet kemeri takmadan kullandı. Öte yandan yaptığı aşırı hız ve araçlara attığı makas tepki topladı.Abdülkadir Ömür, aracıyla yolda seyir halindeyken hem kendini hem de seyir halindeki vatandaşları tehlikeye attı.Ünlü futbolcunun kemer takmaması ve araçlara makas atarak ilerlemesi görüntülendi.
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abdülkadir ömür, makas, trafik, trabzonspor

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür trafikte kemer takmadan aşırı hızla makas attı

16:01 30.06.2022 (güncellendi: 16:12 30.06.2022)
© AAAbdülkadir Ömür
Abdülkadir Ömür - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AA
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Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, trafikte skandal hareketlere imza attı. Ünlü futbolcunun trafikteki kuralsızlığı tepki topladı.
Milli sporcu Abdülkadir Ömür, aracını emniyet kemeri takmadan kullandı. Öte yandan yaptığı aşırı hız ve araçlara attığı makas tepki topladı.
Abdülkadir Ömür, aracıyla yolda seyir halindeyken hem kendini hem de seyir halindeki vatandaşları tehlikeye attı.
Ünlü futbolcunun kemer takmaması ve araçlara makas atarak ilerlemesi görüntülendi.
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