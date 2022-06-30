https://tr.sputniknews.com/20220630/trabzonsporlu-abdulkadir-omur-trafikte-kemer-takmadan-asiri-hizla-makas-atti-1058155286.html

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür trafikte kemer takmadan aşırı hızla makas attı

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür trafikte kemer takmadan aşırı hızla makas attı

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, trafikte skandal hareketlere imza attı. Ünlü futbolcunun trafikteki kuralsızlığı tepki topladı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T16:01+0300

2022-06-30T16:01+0300

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abdülkadir ömür

spor

makas

trafik

trabzonspor

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Milli sporcu Abdülkadir Ömür, aracını emniyet kemeri takmadan kullandı. Öte yandan yaptığı aşırı hız ve araçlara attığı makas tepki topladı.Abdülkadir Ömür, aracıyla yolda seyir halindeyken hem kendini hem de seyir halindeki vatandaşları tehlikeye attı.Ünlü futbolcunun kemer takmaması ve araçlara makas atarak ilerlemesi görüntülendi.

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2022

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abdülkadir ömür, makas, trafik, trabzonspor