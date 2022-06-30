Türkiye, Madrid'deki, 'Üçlü Muhtıra'yı imzalamakta acele mi etti?

“ABD’nin güçlü baskısı altında olan Finlandiya ve İsveç’in, Madrid Muhtırası kapsamında üstlendikleri yükümlülükleri yerine getireceklerini düşünüyorum. Zira gerçekten de çok önemli değişiklikler yaşanıyor. Biz sadece birkaç düzine PKK ve şubelerinin temsilcilerinin iadesini konuşuyoruz. Oysa mesele çok daha derin. Bu mesele yirmi küsur yıllık geçmişe sahip. Türkiye ve NATO arasındaki ilişkileri de bozan tam da bu mesele. Yirmi yıl önce, emekli bir ABD istihbarat yarbayı, ‘Büyük Ortadoğu Haritası’ başlıklı bir makale yayınladı. Bu harita, ABD’nin yeni Ortadoğu sistemine bakışını yansıtıyordu. Bu haritaya göre Türkiye’nin parçalanması bekleniyordu. Türkiye toprakları sayesinde de dahil Kürdistan’ın yaratılması öngörülüyordu. 2005 yılında, (dönemin ABD Dışişleri Bakanı) Condoleezza Rice, bu makalede özetlenen fikrin ABD’nin Ortadoğu’daki stratejisinin temeli olduğunu doğruladı. Yani Türkiye, yer aldığı NATO askeri bloğunun, toprak bütünlüğünü üstlenmediği bir durumda kendini buldu. Bölgedeki pek çok çatışma da aslında Türkiye-NATO ilişkilerindeki bu meseleden kaynaklanıyordu. Şimdi de PKK yandaşlarının iadesi, benim görüşüme göre, NATO ve her şeyden önce ABD’nin eski stratejisinden vazgeçtiği anlamına geliyor. Bu da Ankara’nın önemli bir diplomatik zaferi.”