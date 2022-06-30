https://tr.sputniknews.com/20220630/ukraynali-siginmacilarin-is-aradigi-almanyada-issizlik-oraninda-keskin-artis-1058167561.html
Ukraynalı sığınmacıların iş aradığı Almanya'da işsizlik oranında keskin artış
Ukraynalı sığınmacıların iş aradığı Almanya'da işsizlik oranında keskin artış
Almanya'da iş ve işçi bulma kurumunun haziran ayı için 'Ukraynalı sığınmacıların kaydolması nedeniyle işsizlikte keskin artış' başlıklı açıklamasında, "Zira... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T21:30+0300
2022-06-30T21:30+0300
2022-06-30T21:30+0300
ukrayna krizi
almanya
işsiz
işsizlik
ukraynalı
sığınmacı
mülteci
ekonomi
istihdam
açık
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Federal İş Kurumu'nun (BA) Almanya'da iş gücü istatistikleriyle ilgili aylık açıklamasında, Ukraynalı sığınmacıların iş merkezlerine kapsamlı şekilde kaydedilmesi sonucunda, Haziran 2022'de işsiz sayısının önceki aya göre keskin şekilde arttığı belirtildi. Mayısa göre 103 bin artışla toplam 2 milyon 363 bine ulaşan işsiz sayısındaki artış, mevsimsellikten arındırılmış bazda 133 bin oldu. İşsizlik oranı mayıstan hazirana 0.3 puan artarak yüzde 5.2'ye yükseldi.BA Başkanı Detlef Scheele, Rusya'nın 24 Şubat'ta operasyon başlatması sonrası, Ukrayna'dan kaçanların artık istihdam istatistiklerinde 'görünür' hale geldiğini söyledi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre 5 milyondan fazla Ukraynalı Avrupa'da sığınmacı olarak kayıt yaptırdı.Bunların yüz binlercesi Almanya'da bulunuyor.Ancak hepsi niteliklerine uygun iş bulamadı, zira Almanca bilme şartı istihdam edilmeye engel oluşturuyor.Diğer yandan, aynı zamanda bir dizi sektör işçi sıkıntısı çekiyor. Şirketlerde çalışan açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 184 bin artış göstererek haziranda 877 bine çıktı. Alman devletinin yatırım ve kalkınma bankası KfW'nin başekonomisti Fritzi Köhler-Geib, "Pek çok şirket çaresizce vasıflı çalışan arıyor" dedi. Köhler-Geib, vasıflı çalışan açığı için "Alman ekonomisinin uzun zamandır kat kat artan bir kırılganlığı" dedi.
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almanya, işsiz, işsizlik, ukraynalı, sığınmacı, mülteci, ekonomi, istihdam, açık
Ukraynalı sığınmacıların iş aradığı Almanya'da işsizlik oranında keskin artış
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Almanya'da iş ve işçi bulma kurumunun haziran ayı için 'Ukraynalı sığınmacıların kaydolması nedeniyle işsizlikte keskin artış' başlıklı açıklamasında, "Zira Ukraynalı sığınmacılar artık iş merkezlerinde kaydediliyor ve böylece işgücü piyasası istatistiklerinde görünür hale geliyor" denildi.
Federal İş Kurumu'nun (BA) Almanya'da iş gücü istatistikleriyle ilgili aylık açıklamasında, Ukraynalı sığınmacıların iş merkezlerine kapsamlı şekilde kaydedilmesi sonucunda, Haziran 2022'de işsiz sayısının önceki aya göre keskin şekilde arttığı belirtildi. Mayısa göre 103 bin artışla toplam 2 milyon 363 bine ulaşan işsiz sayısındaki artış, mevsimsellikten arındırılmış bazda 133 bin oldu. İşsizlik oranı mayıstan hazirana 0.3 puan artarak yüzde 5.2'ye yükseldi.
BA Başkanı Detlef Scheele, Rusya'nın 24 Şubat'ta operasyon başlatması sonrası, Ukrayna'dan kaçanların artık istihdam istatistiklerinde 'görünür' hale geldiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre 5 milyondan fazla Ukraynalı Avrupa'da sığınmacı olarak kayıt yaptırdı.
Bunların yüz binlercesi Almanya'da bulunuyor.
Ancak hepsi niteliklerine uygun iş bulamadı, zira Almanca bilme şartı istihdam edilmeye engel oluşturuyor.
Diğer yandan, aynı zamanda bir dizi sektör işçi sıkıntısı çekiyor. Şirketlerde çalışan açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 184 bin artış göstererek haziranda 877 bine çıktı.
Alman devletinin yatırım ve kalkınma bankası KfW'nin başekonomisti Fritzi Köhler-Geib, "Pek çok şirket çaresizce vasıflı çalışan arıyor" dedi. Köhler-Geib, vasıflı çalışan açığı için "Alman ekonomisinin uzun zamandır kat kat artan bir kırılganlığı" dedi.