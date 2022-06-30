https://tr.sputniknews.com/20220630/unlu-sarkici-r-kellyye-cinsel-istismardan-30-yil-hapis-cezasi-1058124105.html

Ünlü şarkıcı R. Kelly'ye cinsel istismardan 30 yıl hapis cezası

Ünlü şarkıcı R. Kelly'ye cinsel istismardan 30 yıl hapis cezası

ABD'de 1990'lı yılların ünlü R&B şarkıcısı R. Kelly, cinsel istismardan 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T03:30+0300

2022-06-30T03:30+0300

2022-06-30T03:30+0300

yaşam

abd

r. kelly

r&b

cinsel istismar

dava

hapis

hapis cezası

para cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1049296916_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_60e251c97bdc31a55db873ac752837d3.jpg

ABD'de 1990'lı yıllarda ünlenen Grammy ödüllü R&B ve hiphop şarkıcısı Robert Sylvester Kelly, cinsel istismar davasında 30 yıl hapse mahkum edildi.New York'un Brooklyn kentinde görülen mahkemede 55 yaşındaki Kelly, '18 yaşından küçük kız çocuklarına sistematik cinsel istismar', 'şöhreti kötüye kullanma' gibi suçlardan 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.Son duruşmada ifade veren bazı mağdurların, siyah şarkıcının kendilerine yaptığı hakaret ve onur kırıcı sapkın davranışları anlatırken gözyaşlarına boğulduğu, eski yıldız hakkında öfke dolu oldukları bilgisi aktarıldı.Müzik kayıtları dünya çapında 75 milyondan fazla alıcı bulan Kelly, 2008'de çocuk istismarı suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220622/cosbynin-16-yasinda-kizi-playboy-malikanesine-goturup-cinsel-istismarda-bulunduguna-karar-verildi-1057757455.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, r. kelly, r&b, cinsel istismar, dava, hapis, hapis cezası, para cezası