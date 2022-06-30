https://tr.sputniknews.com/20220630/unver-sel-bati-ile-rusya-arasindaki-turkiye-kendi-dengesini-surdurecektir-1058160524.html

Ünver Sel: Batı ile Rusya arasındaki Türkiye kendi dengesini sürdürecektir

Ünver Sel: Batı ile Rusya arasındaki Türkiye kendi dengesini sürdürecektir

Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı, Kırım Dostları Derneği Başkanı Ünver Sel, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozmayacağı ve Batı ile Rusya... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T17:59+0300

2022-06-30T17:59+0300

2022-06-30T17:59+0300

ukrayna krizi

ünver sel

kırım

türkiye

rusya

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Sputnik’in dahil olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin Rusya ile Batı arasında yaşanan krize dair tutumunu konu alan basın toplantısında konuşan Ünver Sel, "Türkiye bütün bu karışık Batı-Doğu ilişkileri çerçevesinde Rusya ile ilişkilerini bozmayacak ve Batı'yla - NATO, Avrupa Birliği ve ABD ile Rusya arasındaki Türkiye kendi dengesini sürdürecektir" ifadesini kullanarak ,Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'ya karşı uygulanan ambargolara uymayacağını açıkladığını da hatırlattı.Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü operasyonu desteklediklerini, bu operasyonun Avrupa'ya huzur getireceğini ifade eden Sel, ''Ukrayna operasyonu radikalizmin gelişmesine, yani Avrupa'nın yeniden 2. Dünya Savaşı öncesine dönmesini engelleyecektir'' dedi.'Türkiye'nin Kırım'a dönük politikasında da köklü değişiklikler meydana getirmesi kaçınılmazdır'Sel, önümüzdeki dönemde oluşturulacak yeni ulaşım koridorlarının, Türkiye’nin Kırım politikasında değişime gitmesini sağlayacağını ileri sürerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

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ünver sel, kırım, türkiye, rusya