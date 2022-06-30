https://tr.sputniknews.com/20220630/unver-sel-bati-ile-rusya-arasindaki-turkiye-kendi-dengesini-surdurecektir-1058160524.html
Ünver Sel: Batı ile Rusya arasındaki Türkiye kendi dengesini sürdürecektir
Ünver Sel: Batı ile Rusya arasındaki Türkiye kendi dengesini sürdürecektir
Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı, Kırım Dostları Derneği Başkanı Ünver Sel, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozmayacağı ve Batı ile Rusya... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T17:59+0300
2022-06-30T17:59+0300
2022-06-30T17:59+0300
ukrayna krizi
ünver sel
kırım
türkiye
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058160576_0:0:639:359_1920x0_80_0_0_fc543fc946a555f914ef57fa46639729.jpg
Sputnik’in dahil olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin Rusya ile Batı arasında yaşanan krize dair tutumunu konu alan basın toplantısında konuşan Ünver Sel, "Türkiye bütün bu karışık Batı-Doğu ilişkileri çerçevesinde Rusya ile ilişkilerini bozmayacak ve Batı'yla - NATO, Avrupa Birliği ve ABD ile Rusya arasındaki Türkiye kendi dengesini sürdürecektir" ifadesini kullanarak ,Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'ya karşı uygulanan ambargolara uymayacağını açıkladığını da hatırlattı.Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü operasyonu desteklediklerini, bu operasyonun Avrupa'ya huzur getireceğini ifade eden Sel, ''Ukrayna operasyonu radikalizmin gelişmesine, yani Avrupa'nın yeniden 2. Dünya Savaşı öncesine dönmesini engelleyecektir'' dedi.'Türkiye'nin Kırım'a dönük politikasında da köklü değişiklikler meydana getirmesi kaçınılmazdır'Sel, önümüzdeki dönemde oluşturulacak yeni ulaşım koridorlarının, Türkiye’nin Kırım politikasında değişime gitmesini sağlayacağını ileri sürerek sözlerini şöyle sonlandırdı:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058160576_71:0:550:359_1920x0_80_0_0_8402413bf61aee05ea0b964c25bc2640.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ünver sel, kırım, türkiye, rusya
Ünver Sel: Batı ile Rusya arasındaki Türkiye kendi dengesini sürdürecektir
Abone ol
Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı, Kırım Dostları Derneği Başkanı Ünver Sel, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini bozmayacağı ve Batı ile Rusya arasındaki kendi dengesini sürdüreceğini söyledi.
Sputnik’in dahil olduğu Rossiya Segodnya Medya Grubu tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin Rusya ile Batı arasında yaşanan krize dair tutumunu konu alan basın toplantısında konuşan Ünver Sel, "Türkiye bütün bu karışık Batı-Doğu ilişkileri çerçevesinde Rusya ile ilişkilerini bozmayacak ve Batı'yla - NATO, Avrupa Birliği ve ABD ile Rusya arasındaki Türkiye kendi dengesini sürdürecektir" ifadesini kullanarak ,Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'ya karşı uygulanan ambargolara uymayacağını açıkladığını da hatırlattı.
Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü operasyonu desteklediklerini, bu operasyonun Avrupa'ya huzur getireceğini ifade eden Sel, ''Ukrayna operasyonu radikalizmin gelişmesine, yani Avrupa'nın yeniden 2. Dünya Savaşı öncesine dönmesini engelleyecektir'' dedi.
'Türkiye'nin Kırım'a dönük politikasında da köklü değişiklikler meydana getirmesi kaçınılmazdır'
Sel, önümüzdeki dönemde oluşturulacak yeni ulaşım koridorlarının, Türkiye’nin Kırım politikasında değişime gitmesini sağlayacağını ileri sürerek sözlerini şöyle sonlandırdı:
''Sayın Başkan Vladimir Putin, St. Petersburg Ekonomi Forumu’nda Rusya'nın lojistik sorunlarını çözmek için ulaşım koridorlarının gelişimini şekillendirdiğini belirtmiştir. Bu konuda Türkiye ve Rusya yakın çalışmaktadır. Bu özel ilişkinin ve uluslararası politik gelişmelerin Türkiye'nin Kırım'a dönük politikasında da köklü değişiklikler meydana getirmesi kaçınılmazdır. Yani lojistik yolların Türkiye'nin Kırım'la yeniden ekonomik ve kültürel ilişki kurmasını sağlayacağını değerlendiriyoruz".