https://tr.sputniknews.com/20220630/uzman-cavus-bekciyi-yaraladi-3-gozalti-1058124217.html
Uzman çavuş, bekçiyi yaraladı: 3 gözaltı
Uzman çavuş, bekçiyi yaraladı: 3 gözaltı
Malatya'da tartıştığı uzman çavuş tarafından silah kabzasıya başından darp edilen bekçi yaralandı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı. 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T04:55+0300
2022-06-30T04:55+0300
2022-06-30T04:56+0300
türkiye
uzman çavuş
bekçi
yaralama
gözaltı
malatya
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Olay, 01.30 sularında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasanbey Caddesi üzerinde devriye atan mahalle bekçileri ile alkol alarak çevreye rahatsızlık verdikleri ileri sürülen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada uzman çavuş olduğu ileri sürülen askeri personelin silahın kabzası ile başından darp ettiği bekçi yaralandı. Olayın şüphelileri bölgeden araçla kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Yaralı bekçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede inceleme yapan polis ekipleri içerisinde alkol olduğu belirlenen bir meşrubat ile biri maket olmak üzere 2 adet bıçak buldu.Olaya karıştıkları belirlenen biri uzman çavuş 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220530/kimlik-soran-bekcilere-silah-gosterdiler-2si-uzman-cavus-5-gozalti-1056799522.html
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uzman çavuş, bekçi, yaralama, gözaltı, malatya
Uzman çavuş, bekçiyi yaraladı: 3 gözaltı
04:55 30.06.2022 (güncellendi: 04:56 30.06.2022) Abone ol
Malatya'da tartıştığı uzman çavuş tarafından silah kabzasıya başından darp edilen bekçi yaralandı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, 01.30 sularında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasanbey Caddesi üzerinde devriye atan mahalle bekçileri ile alkol alarak çevreye rahatsızlık verdikleri ileri sürülen 3 kişi arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmada uzman çavuş olduğu ileri sürülen askeri personelin silahın kabzası ile başından darp ettiği bekçi yaralandı. Olayın şüphelileri bölgeden araçla kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralı bekçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede inceleme yapan polis ekipleri içerisinde alkol olduğu belirlenen bir meşrubat ile biri maket olmak üzere 2 adet bıçak buldu.
Olaya karıştıkları belirlenen biri uzman çavuş 3 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.