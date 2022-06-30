https://tr.sputniknews.com/20220630/uzmanlardan-uyari-kurbanliklardaki-kirim-kongo-kanamali-atesine-dikkat-edilmeli-1058145304.html
Uzmanlardan uyarı: Kurbanlıklardaki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne dikkat edilmeli
Uzmanlardan uyarı: Kurbanlıklardaki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne dikkat edilmeli
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) hayvan kanından ve vücut sıvısından da bulaştığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Seyit Ali... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T14:43+0300
2022-06-30T14:43+0300
2022-06-30T14:43+0300
yaşam
kurbanlık
kurban bayramı
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, yaklaşan kurban bayramı öncesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında açıklamalarda bulundu.Büyüktuna, inek, koyun ve keçi gibi memeli hayvanların virüsün taşıyabildiğini fakat hastalık belirtisi göstermedikleri için vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini dikkat çekerek, önlem olarak eldiven takılmasını önerdi.Büyüktuna, hayvan ticareti nedeniyle virüsün hiç görülmediği bölgelere taşındığına dikkat çekip "Kırım Kongo Kanamalı Hastalığının önemli bir epistemolojik özelliği var. Özellikle yasal ve yasadışı hayvan ticaretinde hastalığın görülmediği bölgelerde görülmesine neden olabiliyor. Malum önümüzde Kurban bayramı var. Biz bu dönemlerde temkinli oluyoruz çünkü memeli hayvanlarla virüs taşınabiliyor. İnek, koyun, keçi gibi hayvanlarda virüs olmasına rağmen klinik bulgu vermeyebiliyor. Ancak virüse sahip olan hayvanların vücut sıvıları kan ve dokularıyla korunmasız temas risk oluşturabiliyor. Temel önerimiz bulaşta bu tip hayvanlarda virüs olsa da hastalık belirtisi göstermediği için kan ya da dokularıyla temas ederken koruma önlemi olarak eldivenle çalışmalarını öneririz" şeklinde konuştu.
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kurbanlık, kurban bayramı, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
Uzmanlardan uyarı: Kurbanlıklardaki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne dikkat edilmeli
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) hayvan kanından ve vücut sıvısından da bulaştığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, kurban bayramında vatandaşların kurbanlık hayvanların vücut sıvıları kan ve dokularıyla korunmasız temas etmemesi önerisinde bulundu
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, yaklaşan kurban bayramı öncesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında açıklamalarda bulundu.
Büyüktuna, inek, koyun ve keçi gibi memeli hayvanların virüsün taşıyabildiğini fakat hastalık belirtisi göstermedikleri için vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini dikkat çekerek, önlem olarak eldiven takılmasını önerdi.
Büyüktuna, hayvan ticareti nedeniyle virüsün hiç görülmediği bölgelere taşındığına dikkat çekip "Kırım Kongo Kanamalı Hastalığının önemli bir epistemolojik özelliği var. Özellikle yasal ve yasadışı hayvan ticaretinde hastalığın görülmediği bölgelerde görülmesine neden olabiliyor. Malum önümüzde Kurban bayramı var. Biz bu dönemlerde temkinli oluyoruz çünkü memeli hayvanlarla virüs taşınabiliyor. İnek, koyun, keçi gibi hayvanlarda virüs olmasına rağmen klinik bulgu vermeyebiliyor. Ancak virüse sahip olan hayvanların vücut sıvıları kan ve dokularıyla korunmasız temas risk oluşturabiliyor. Temel önerimiz bulaşta bu tip hayvanlarda virüs olsa da hastalık belirtisi göstermediği için kan ya da dokularıyla temas ederken koruma önlemi olarak eldivenle çalışmalarını öneririz" şeklinde konuştu.