https://tr.sputniknews.com/20220630/uzmanlardan-uyari-kurbanliklardaki-kirim-kongo-kanamali-atesine-dikkat-edilmeli-1058145304.html

Uzmanlardan uyarı: Kurbanlıklardaki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne dikkat edilmeli

Uzmanlardan uyarı: Kurbanlıklardaki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne dikkat edilmeli

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin (KKKA) hayvan kanından ve vücut sıvısından da bulaştığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Seyit Ali... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T14:43+0300

2022-06-30T14:43+0300

2022-06-30T14:43+0300

yaşam

kurbanlık

kurban bayramı

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1044997452_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b1068e7b1cf68699c191ce6c8ff319ec.jpg

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, yaklaşan kurban bayramı öncesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında açıklamalarda bulundu.Büyüktuna, inek, koyun ve keçi gibi memeli hayvanların virüsün taşıyabildiğini fakat hastalık belirtisi göstermedikleri için vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini dikkat çekerek, önlem olarak eldiven takılmasını önerdi.Büyüktuna, hayvan ticareti nedeniyle virüsün hiç görülmediği bölgelere taşındığına dikkat çekip "Kırım Kongo Kanamalı Hastalığının önemli bir epistemolojik özelliği var. Özellikle yasal ve yasadışı hayvan ticaretinde hastalığın görülmediği bölgelerde görülmesine neden olabiliyor. Malum önümüzde Kurban bayramı var. Biz bu dönemlerde temkinli oluyoruz çünkü memeli hayvanlarla virüs taşınabiliyor. İnek, koyun, keçi gibi hayvanlarda virüs olmasına rağmen klinik bulgu vermeyebiliyor. Ancak virüse sahip olan hayvanların vücut sıvıları kan ve dokularıyla korunmasız temas risk oluşturabiliyor. Temel önerimiz bulaşta bu tip hayvanlarda virüs olsa da hastalık belirtisi göstermediği için kan ya da dokularıyla temas ederken koruma önlemi olarak eldivenle çalışmalarını öneririz" şeklinde konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kurbanlık, kurban bayramı, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)