https://tr.sputniknews.com/20220630/vatan-partisi-turkiye-natonun-rusya-ve-cine-karsi-alacagi-kararlari-veto-etmeli-1058146453.html

Vatan Partisi: Türkiye, NATO’nun Rusya ve Çin’e karşı alacağı kararları veto etmeli

Vatan Partisi: Türkiye, NATO’nun Rusya ve Çin’e karşı alacağı kararları veto etmeli

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, NATO’nun Rusya ve Çin’i hedef almasına tepki gösterdi. Türkiye’nin, Rusya ve Çin ile iyi ilişkilerinin olduğuna... 30.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-30T15:02+0300

2022-06-30T15:02+0300

2022-06-30T15:02+0300

türkiye

nato

nato zirvesi

nato liderler zirvesi

rusya

çin halk cumhuriyeti

türkiye

veto hakkı

veto

vatan partisi

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NATO liderlerinin Madrid Zirvesi'nde kabul ettiği yeni stratejik konsept belgesinde Çin ilk defa tehdit unsuru olarak zikredilirken, stratejik ortak sayılan Rusya ise bu kez 'en önemli ve doğrudan tehdit' olarak sınıflandırıldı.‘Türkiye gizli hedef’NATO zirvesinde alınan bu karara tepki gösteren Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı hükümete veto çağrısında bulundu. Partisinin genel merkezinden açıklaman yapan Bursalı “ABD/NATO, birinci hedefi olan Türkiye’yi en başa görünmez mürekkeple yazarak, yanına Rusya’yı doğrudan tehdit olarak ekliyor ve 12 yıl sonra yayınladığı stratejik planda kayda geçiriyor. Yine Stratejik Konsept metninde, 'Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında derinleşen stratejik ortaklık ve kurallara dayalı uluslararası düzeni bozmaya yönelik karşılıklı olarak birbirini güçlendiren girişimleri, değerlerimize ve çıkarlarımıza aykırıdır.' denmektedir. Yani, Çin ve Rusya birlikte hedef tahtasına konularak, Türkiye'nin bu iki ülke ile derinleşen ortaklığının NATO’nun çıkarlarına aykırı olduğu belirtiliyor” değerlendirmesini yaptı.‘Türkiye’nin tavrı tarihi önem taşıyor’NATO’nun Rusya ve Çin kararlarına karşı Türkiye’nin adım atması gerektiğini belirten Bursalı “Dört bir tarafından ABD/NATO üsleriyle kuşatıldığı bu iklimde, NATO’nun Rusya ve Çin hakkında alacağı kararlara karşı tavır, tarihi önemde olacaktır. Vatan Partisi olarak Sayın Cumhurbaşkanına ve hükümete sesleniyoruz: Türkiye, NATO’nun Rusya ve Çin’e karşı alacağı kararları veto etmelidir! Türkiye, bilindiği üzere, Ukrayna savaşından sonra, Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlara katılmamıştı. Ancak ekonomik yaptırımlara katılmamak yetmez, Türkiye bugün Rusya’ya karşı askeri yaptırımları da veto etmelidir. Askeri yaptırımları veto etmeden, ekonomik yaptırımlara karşı alınan tavrın da bir anlamı kalmayacaktır” çağrısını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220630/yazar-ufuk-coskun-biz-neden-rusyaya-karsi-acilan-cephenin-bir-aktoru-oluyoruz-1058138034.html

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