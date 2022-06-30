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'Vietnamlı kız', vücudunu yakan bombadan 50 yıl sonra son kez cilt operasyonu geçirdi
'Vietnamlı kız', vücudunu yakan bombadan 50 yıl sonra son kez cilt operasyonu geçirdi
ABD tarafından desteklenen Vietnam ordusunun attığı napalm bombası nedeniyle henüz 9 yaşındayken vücudunun büyük bir kısmı yanan ve çekildiği fotoğrafla... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T13:47+0300
2022-06-30T13:58+0300
dünya
vietnam
vietnam savaşı
pulitzer
kız çocuğu
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Güney Vietnam'daki köyü ABD destekli Vietnam Hava Kuvvetleri'nce napalm bombasıyla vurulan 9 yaşındaki kızın fotoğrafı, bugün hala savaşın simgesi olarak hatırlanıyor. Şimdi 59 yaşında olan 'Vietnamlı kız' Kim Phuc Phan Ti, 50 yıl önce hayatını değiştiren napalm bombası sonucu vücudunda oluşan üçüncü derece yanıklar için son kez operasyon geçirdi.Phan Ti'ye yaşamı boyunca taşıyacağı izleri bırakan 1972'deki bombardıman, küçük kızın iki kuzenini ve köydeki diğer iki kişiyi öldürmüştü.Şimdiye dek cilt naklinin de dahil olduğu 17 farklı cerrahi operasyon geçiren Phan Ti, ABD'nin Miami şehrinde geçirdiği operasyonu başarıyla atlattı. CBS News'e konuşan kadın, köyde diğer çocuklarla birlikte oyun oynarken bir anda askerlerin 'Kaçın' diye bağırmaya başladığını dün gibi hatırladığını söyledi:1992'de eşiyle birlikte ülkeden ayrılan Phan Ti, şimdi Kanada'da yaşıyor ve uzun yıllardır Miami'de tedavi görüyor.Yanık vücuduyla bombardımandan kaçtığı ve 'çok sıcak, çok sıcak' diye bağırarak ağladığı anı fotoğraflayan gazeteci Nich Ut, fotoğrafı çektikten sonra, Phan Ti ve diğer birkaç çocuğu Saigon yakınlarındaki bir hastaneye götürmüştü. Doktorların küçük kızın yaşama şansının düşük olduğunu söylediğini anlatan Ut, "Doktor bile onun öleceğini söyledi. Onlara göre yaşamasının hiçbir imkanı yoktu. Şansını denemesi gerektiğini doktorlara üç kez söyledim ama onu tedavi etmeyi kabul etmediler. Basın kartımı çıkardım ve dedim ki, 'Eğer bu kız ölürse tüm gazetelerin birinci sayfasında benim fotoğrafım olur'. Bunu söylediğimde endişelendiler ve onu hastaneye kabul ettiler" dedi.Son operasyonunda kadına güç vermek için Phan Ti'ye eşlik eden 71 yaşındaki gazetecinin 'Vietnamlı kız' fotoğrafı, Pulitzer ödülü kazanmıştı. Küçüklüğünden beri doktor olmak istediğini söyleyen kadın, Vietnam'da tıp eğitimi almıştı.
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vietnam, vietnam savaşı, pulitzer, kız çocuğu, napalm kız

'Vietnamlı kız', vücudunu yakan bombadan 50 yıl sonra son kez cilt operasyonu geçirdi

13:47 30.06.2022 (güncellendi: 13:58 30.06.2022)
© AP Photo / Lynne SladkyABD tarafından desteklenen Vietnam ordusunun attığı napalm bombası nedeniyle henüz 9 yaşındayken vücudunun büyük bir kısmı yanan ve çekildiği fotoğrafla Vietnam savaşının simgesi haline gelen Kim Phuc Phan Ti
ABD tarafından desteklenen Vietnam ordusunun attığı napalm bombası nedeniyle henüz 9 yaşındayken vücudunun büyük bir kısmı yanan ve çekildiği fotoğrafla Vietnam savaşının simgesi haline gelen Kim Phuc Phan Ti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Lynne Sladky
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ABD tarafından desteklenen Vietnam ordusunun attığı napalm bombası nedeniyle henüz 9 yaşındayken vücudunun büyük bir kısmı yanan ve çekildiği fotoğrafla Vietnam savaşının simgesi haline gelen Kim Phuc Phan Ti, cilt tedavisi için olaydan 50 yıl sonra son kez operasyon geçirdi.
Güney Vietnam'daki köyü ABD destekli Vietnam Hava Kuvvetleri'nce napalm bombasıyla vurulan 9 yaşındaki kızın fotoğrafı, bugün hala savaşın simgesi olarak hatırlanıyor.
Şimdi 59 yaşında olan 'Vietnamlı kız' Kim Phuc Phan Ti, 50 yıl önce hayatını değiştiren napalm bombası sonucu vücudunda oluşan üçüncü derece yanıklar için son kez operasyon geçirdi.
Phan Ti'ye yaşamı boyunca taşıyacağı izleri bırakan 1972'deki bombardıman, küçük kızın iki kuzenini ve köydeki diğer iki kişiyi öldürmüştü.
Şimdiye dek cilt naklinin de dahil olduğu 17 farklı cerrahi operasyon geçiren Phan Ti, ABD'nin Miami şehrinde geçirdiği operasyonu başarıyla atlattı.
CBS News'e konuşan kadın, köyde diğer çocuklarla birlikte oyun oynarken bir anda askerlerin 'Kaçın' diye bağırmaya başladığını dün gibi hatırladığını söyledi:
"Gökyüzüne baktım ve uçağı gördüm, dört bomba üzerimize doğru düşüyordu."
1992'de eşiyle birlikte ülkeden ayrılan Phan Ti, şimdi Kanada'da yaşıyor ve uzun yıllardır Miami'de tedavi görüyor.
Yanık vücuduyla bombardımandan kaçtığı ve 'çok sıcak, çok sıcak' diye bağırarak ağladığı anı fotoğraflayan gazeteci Nich Ut, fotoğrafı çektikten sonra, Phan Ti ve diğer birkaç çocuğu Saigon yakınlarındaki bir hastaneye götürmüştü. Doktorların küçük kızın yaşama şansının düşük olduğunu söylediğini anlatan Ut, "Doktor bile onun öleceğini söyledi. Onlara göre yaşamasının hiçbir imkanı yoktu. Şansını denemesi gerektiğini doktorlara üç kez söyledim ama onu tedavi etmeyi kabul etmediler. Basın kartımı çıkardım ve dedim ki, 'Eğer bu kız ölürse tüm gazetelerin birinci sayfasında benim fotoğrafım olur'. Bunu söylediğimde endişelendiler ve onu hastaneye kabul ettiler" dedi.
Son operasyonunda kadına güç vermek için Phan Ti'ye eşlik eden 71 yaşındaki gazetecinin 'Vietnamlı kız' fotoğrafı, Pulitzer ödülü kazanmıştı.
Küçüklüğünden beri doktor olmak istediğini söyleyen kadın, Vietnam'da tıp eğitimi almıştı.
Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2015
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