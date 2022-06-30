Türkiye
SON DAKİKA | Asgari ücret zammı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220630/yunanistana-kacarken-botta-dogum-yapti-1058174025.html
Yunanistan'a kaçarken botta doğum yaptı
Yunanistan'a kaçarken botta doğum yaptı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca itilen 28 kaçak göçmen arasında bulunan Kamerun uyruklu hamile kadın, denizin ortasında botta doğum... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T23:57+0300
2022-07-01T00:00+0300
bot
hamile
doğum
türkiye
kaçak göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058173881_0:3:1001:566_1920x0_80_0_0_062482218c33a454dfafa9eaab3d87b2.jpg
Didim açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin bulunduğu botta, Kamerun uyruklu 32 yaşındaki hamile Havol Cepta, doğum yaptı.Sahil Güvenlik Komutanlığı sabah saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı.Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı.Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Kamerun uyruklu Havol Capta'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı.Anne ve yeni doğan erkek bebekle birlikte 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botuna alınarak kıyıya getirildi.Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yeni doğum yapan Havol Capta ile Juvel Capta ismi verilen erkek bebeği Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kontrollerin ardından Havol Capta ve bebeği Juvel Capta, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1058173881_120:0:879:569_1920x0_80_0_0_19fef0e7fb17810e139f73961d4856d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bot, hamile, doğum, kaçak göçmen

Yunanistan'a kaçarken botta doğum yaptı

23:57 30.06.2022 (güncellendi: 00:00 01.07.2022)
© DHAYunanistan'a kaçarken botta doğum yaptı
Yunanistan'a kaçarken botta doğum yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca itilen 28 kaçak göçmen arasında bulunan Kamerun uyruklu hamile kadın, denizin ortasında botta doğum yaptı.
Didim açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin bulunduğu botta, Kamerun uyruklu 32 yaşındaki hamile Havol Cepta, doğum yaptı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı sabah saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı.
Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı.
Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Kamerun uyruklu Havol Capta'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı.
Anne ve yeni doğan erkek bebekle birlikte 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botuna alınarak kıyıya getirildi.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yeni doğum yapan Havol Capta ile Juvel Capta ismi verilen erkek bebeği Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kontrollerin ardından Havol Capta ve bebeği Juvel Capta, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала