https://tr.sputniknews.com/20220630/yunanistana-kacarken-botta-dogum-yapti-1058174025.html
Yunanistan'a kaçarken botta doğum yaptı
Yunanistan'a kaçarken botta doğum yaptı
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca itilen 28 kaçak göçmen arasında bulunan Kamerun uyruklu hamile kadın, denizin ortasında botta doğum... 30.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-30T23:57+0300
2022-06-30T23:57+0300
2022-07-01T00:00+0300
bot
hamile
doğum
türkiye
kaçak göçmen
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Didim açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin bulunduğu botta, Kamerun uyruklu 32 yaşındaki hamile Havol Cepta, doğum yaptı.Sahil Güvenlik Komutanlığı sabah saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı.Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı.Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Kamerun uyruklu Havol Capta'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı.Anne ve yeni doğan erkek bebekle birlikte 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botuna alınarak kıyıya getirildi.Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yeni doğum yapan Havol Capta ile Juvel Capta ismi verilen erkek bebeği Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kontrollerin ardından Havol Capta ve bebeği Juvel Capta, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
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bot, hamile, doğum, kaçak göçmen
Yunanistan'a kaçarken botta doğum yaptı
23:57 30.06.2022 (güncellendi: 00:00 01.07.2022) Abone ol
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca itilen 28 kaçak göçmen arasında bulunan Kamerun uyruklu hamile kadın, denizin ortasında botta doğum yaptı.
Didim açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin bulunduğu botta, Kamerun uyruklu 32 yaşındaki hamile Havol Cepta, doğum yaptı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı sabah saat 05.00 sıralarında Didim açıklarında bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı.
Harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 28 kaçak göçmeni kurtardı.
Lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Kamerun uyruklu Havol Capta'nın denizin ortasında doğum yaptığı anlaşıldı.
Anne ve yeni doğan erkek bebekle birlikte 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botuna alınarak kıyıya getirildi.
Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yeni doğum yapan Havol Capta ile Juvel Capta ismi verilen erkek bebeği Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kontrollerin ardından Havol Capta ve bebeği Juvel Capta, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.