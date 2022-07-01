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https://tr.sputniknews.com/20220701/ab-komisyonu-baskan-yardimcisi-jourova-polonyadaki-yeni-yargi-duzenlemelerini-elestirdi-1058176228.html
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Polonya'daki yeni yargı düzenlemelerini eleştirdi
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Polonya'daki yeni yargı düzenlemelerini eleştirdi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Polonya'daki yeni düzenlemelerinin gerekli kriterleri karşılamadığını söyledi. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T00:48+0300
2022-07-01T00:48+0300
dünya
polonya
mateusz morawiecki
ursula von der leyen
andrzej duda
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Yaklaşık 36 milyar euro dondurulmuş fonlardan faydalanabilmek için yargı düzenlemelerine giden Polonya'da 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni uygulamalar AB yetkilileri tarafından eleştirildi.Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanarak yargıçları disipline eden tartışmalı ve siyasallaşmış bir kurumu ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni düzenlemeleri değerlendiren AB Komisyon Başkan Yardımcısı Jourova, "Yeni düzenlemeler gerekli kriterleri karşılamıyor." dedi.Polonya'daki yargıçların bağımsızlıklarının yasal olarak garanti altına alınması gerektiğini belirten Jourova, aksi takdirde fonların ödenmeyeceğini ifade etti.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de ülkesinin kendi bakış açısını savunmak için mücadele edeceğini söyleyerek "Bu yıl sonunda ya da gelecek yıl başında Polonya'daki belirli projeler için ilk kurtarma fonlarının ödeneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.Bu arada, söz konusu düzenlemeler cumhurbaşkanı ataması gerektirecek yeni bir yargı organının varlığını da beraberinde getiriyor.Öte yandan, bu ay gerçekleşen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Polonya'nın özellikle yargıdaki uygulamalarından rahatsızlığını belirten ve kurtarma fonunun onaylanmasına karşı çıkan milletvekillerine seslenen AB Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen, Polonya'nın üç taahhüdünü yerine getirene kadar kurtarma fonundan pay alamayacağını vurgulamıştı.Von der Leyen, bu taahhütlerin "Polonya'da yargıçları denetleyecek disiplin kurulunun kaldırılarak yerine bağımsız ve tarafsız bir mahkemenin kurulması, yargıçlara yönelik disiplin rejiminde reform yapılması ve kaldırılması istenen disiplin kurulunun kararlarından etkilenen yargıçlara bu kararları yeni kurulacak mahkemeye taşıma hakkı verilmesi." ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211008/polonya-anayasa-mahkemesi-bazi-ab-yasalari-anayasamiza-aykiri-1049630612.html
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polonya, mateusz morawiecki, ursula von der leyen, andrzej duda

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Polonya'daki yeni yargı düzenlemelerini eleştirdi

00:48 01.07.2022
© REUTERS / Kacper PempelPolonya-AB
Polonya-AB - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© REUTERS / Kacper Pempel
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Polonya'daki yeni düzenlemelerinin gerekli kriterleri karşılamadığını söyledi.
Yaklaşık 36 milyar euro dondurulmuş fonlardan faydalanabilmek için yargı düzenlemelerine giden Polonya'da 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni uygulamalar AB yetkilileri tarafından eleştirildi.
Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanarak yargıçları disipline eden tartışmalı ve siyasallaşmış bir kurumu ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni düzenlemeleri değerlendiren AB Komisyon Başkan Yardımcısı Jourova, "Yeni düzenlemeler gerekli kriterleri karşılamıyor." dedi.
Polonya'daki yargıçların bağımsızlıklarının yasal olarak garanti altına alınması gerektiğini belirten Jourova, aksi takdirde fonların ödenmeyeceğini ifade etti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de ülkesinin kendi bakış açısını savunmak için mücadele edeceğini söyleyerek "Bu yıl sonunda ya da gelecek yıl başında Polonya'daki belirli projeler için ilk kurtarma fonlarının ödeneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.
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Bu arada, söz konusu düzenlemeler cumhurbaşkanı ataması gerektirecek yeni bir yargı organının varlığını da beraberinde getiriyor.
Öte yandan, bu ay gerçekleşen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, Polonya'nın özellikle yargıdaki uygulamalarından rahatsızlığını belirten ve kurtarma fonunun onaylanmasına karşı çıkan milletvekillerine seslenen AB Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen, Polonya'nın üç taahhüdünü yerine getirene kadar kurtarma fonundan pay alamayacağını vurgulamıştı.
Von der Leyen, bu taahhütlerin "Polonya'da yargıçları denetleyecek disiplin kurulunun kaldırılarak yerine bağımsız ve tarafsız bir mahkemenin kurulması, yargıçlara yönelik disiplin rejiminde reform yapılması ve kaldırılması istenen disiplin kurulunun kararlarından etkilenen yargıçlara bu kararları yeni kurulacak mahkemeye taşıma hakkı verilmesi." ifadelerini kullanmıştı.
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