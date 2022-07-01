https://tr.sputniknews.com/20220701/abd-eski-disisleri-bakani-kissinger-ukraynadaki-catismayi-bitirmenin-3-senaryosu-var-1058210511.html

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Kissinger: Ukrayna’daki çatışmayı bitirmenin 3 senaryosu var

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Kissinger: Ukrayna’daki çatışmayı bitirmenin 3 senaryosu var

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Ukrayna’daki çatışmayı çözmenin 3 yolu olduğunu, hangisinin uygulanacağına bağlı olarak NATO’nun zayıflayacağını... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T19:53+0300

2022-07-01T19:53+0300

2022-07-01T19:54+0300

ukrayna krizi

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The Spectator’a konuşan Kissinger’e göre ilk senaryo, Rus ordusunun, bugüne kadar ele geçirdiği topraklarda kalmasını öngörüyor. Buna göre Rusya, Donbass’ın büyük kısmı dahil Ukrayna’nın yüzde 20’sini alıyor. Bunun içinde Ukrayna’nın temel sanayi ve tarım bölgeleri ve Karadeniz boyunca uzanan kara şeridi bulunuyor. Kissinger, bu seçeneğin, Rusya’nın zaferi anlamına geldiğini ve bu durumda, NATO’nun öneminin eskisi kadar “belirleyici” olmayacağını söyledi.İkinci seçeneğe göre Rusya, askeri operasyon öncesinde kontrol altına aldığı Kırım’dan çıkarılacak. ABD’li diplomatın görüşüne göre, bu durumda doğrudan Rusya’yla savaş meselesi ortaya çıkacak.Üçüncü seçeneğe göre Kiev, Rus ordusunu durduracak ve cephe hattı, askeri operasyonun başladığı 24 Şubat öncesine dönecek. Bunun Moskova için kaybetmek anlamına geleceğini belirten Kissinger, bu durumda Ukrayna’nın yeniden silahlanacağını ve NATO ile yakın ilişkiler kuracağını veya ittifakın bir parçası haline geleceğini anlattı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in üçüncü yolu seçtiğini kaydeden Eski Dışişleri Bakanı, bu senaryonun Batı ülkeleri için “büyük başarı” olacağını ve NATO’nun, Finlandiya ve İsveç’in katılımıyla daha da güçleneceğini, Ukrayna’nın da “Avrupa’nın en büyük kara kuvvetlerine sahip olacağını” söyledi.Kissinger, “Rusya, yeni tarihinde ilk kez, nükleer güçleriyle birlikte Avrupa savunmasının ana halkası olan Amerika ile değil, bir bütün olarak Avrupa ile bir arada yaşama ihtiyacıyla yüzleşmek zorunda kalacak” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220701/canli--ukrayna-harekatinin-ardindan-putine-guven-yukselmeye-devam-ediyor-1058204214.html

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