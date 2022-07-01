https://tr.sputniknews.com/20220701/abdli-gazeteci-diger-liderlerin-aksine-erdogana-istedigimizi-sorabildik-1058199409.html

ABD'li gazeteci: Diğer liderlerin aksine Erdoğan'a istediğimizi sorabildik

ABD'li gazeteci: Diğer liderlerin aksine Erdoğan'a istediğimizi sorabildik

ABD’li gazeteci Michael Tracey, Madrid'deki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ve Johnson'n aksine rastgele soru almasına ilişkin "'Otoriter'... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T15:17+0300

2022-07-01T15:17+0300

2022-07-01T16:04+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

nato zirvesi

basın toplantısı

nato

joe biden

boris johnson

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 32. NATO zirvesinde son gün ülke liderleri, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Basın toplantılarına katılan gazeteciler arasında yer alan Michael Tracey, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, diğer ülke liderlerinin aksine önceden belirlenmemiş soruları kabul ettiğini, daha çok soru aldığını söyledi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan ABD'li gazeteci, "Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracakların önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi. Erdoğan bana söz hakkı verip sorumu cevapladı. Ukrayna için diplomasi çağrısı yapan az sayıdaki NATO lideri olduğunu, buna karşın ABD/İngiltere'nin askeri gerginliği tırmandırma çağrısı yaptığını belirttim" ifadelerini kullandı.Tracey, "'Otoriter' olarak etiketlenen Erdoğan'a, her ikisi de önceden belirlenen soru alan Joe Biden ve Boris Johnson'dan çok daha fazla soru sorulduğunu kayda geçirmek istiyorum" değerlendirmesini yaptı.Tracey, “Biden, Rusya'ya karşı kullanılmak üzere Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin yanı sıra saldırı silahları göndermeye karar verdiğini duyurdu. İlk sırada oturan Jake Sullivan (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı), Biden’ı başıyla onayladı. Beklendiği gibi yalnızca önceden seçilen AP, NYT, Bloomberg, WSJ, NBC soru sordu. Bu arada Erdoğan'ın yardımcısı bana soru soracak kişilerin önceden seçilmediğini ve istediğim her şeyi sorabileceğimi söyledi” dedi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kürsüdeki fotoğrafı paylaşan ABD'li gazeteci, “Düzmece basın toplantısı! Tüm soru soracak kişiler önceden seçildi, ardından Boris hemen dışarı çıktı” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220701/cumhurbaskani-erdogan-bu-bir-davet-surecidir-bizler-bu-davete-su-anda-evet-demis-olduk-1058196364.html

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recep tayyip erdoğan, nato zirvesi, basın toplantısı, nato, joe biden, boris johnson