https://tr.sputniknews.com/20220701/adalet-bakani-bozdag-1500-hakim-ve-savci-adayi-alinacak-1058188783.html
Adalet Bakanı Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak
Adalet Bakanı Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak
Adalet Bakanı Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını açıkladı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T12:20+0300
2022-07-01T12:20+0300
2022-07-01T12:40+0300
türkiye
türkiye
savcı
hakim
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcı adayı alımına ilişkin açıklama yaptı.1500 hakim ve savcı adayı alınacağını söyleyen Bakan Bozdağ, sınavın ise 26-27 Kasım'da yapılacağını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220629/bakan-bozdag-isvec-ve-finlandiyadaki-teroristlerin-iadesi-isteyecegiz-1058085819.html
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türkiye, savcı, hakim
Adalet Bakanı Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak
12:20 01.07.2022 (güncellendi: 12:40 01.07.2022) Abone ol
Adalet Bakanı Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcı adayı alımına ilişkin açıklama yaptı.
1500 hakim ve savcı adayı alınacağını söyleyen Bakan Bozdağ, sınavın ise 26-27 Kasım'da yapılacağını belirtti.