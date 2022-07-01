https://tr.sputniknews.com/20220701/adalet-bakani-bozdag-1500-hakim-ve-savci-adayi-alinacak-1058188783.html

Adalet Bakanı Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak

Adalet Bakanı Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak

Adalet Bakanı Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını açıkladı. 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T12:20+0300

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türkiye

türkiye

savcı

hakim

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcı adayı alımına ilişkin açıklama yaptı.1500 hakim ve savcı adayı alınacağını söyleyen Bakan Bozdağ, sınavın ise 26-27 Kasım'da yapılacağını belirtti.

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türkiye, savcı, hakim