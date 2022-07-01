https://tr.sputniknews.com/20220701/ahmet-hakan-cuneyt-arkin-anmasinda-ortaya-cikan-hava-tam-anlamiyla-bir-kaotik-panayir-havasi-1058184671.html
Ahmet Hakan: Cüneyt Arkın anmasında ortaya çıkan hava, tam anlamıyla bir kaotik panayır havası
Ahmet Hakan: Cüneyt Arkın anmasında ortaya çıkan hava, tam anlamıyla bir kaotik panayır havası
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sanatçı Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törende yaşananlara dikkat çekti ve anmayı 'kaotik... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T10:08+0300
2022-07-01T10:08+0300
2022-07-01T10:09+0300
türkiye
cüneyt arkın
ahmet hakan
cenaze töreni
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi öncesinde AKM'de düzenlenen törende yaşananları eleştirdi.Ahmet Hakan, "Rengârenk giyinip gelmişler. Kıyafetlerde en küçük bir özen bile yok. Tören boyunca sürekli bir üşüşme hali var. Düzen, intizam, tertip... Sıfır. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sahnedeki cenazenin etrafında tam bir kaos havası söz konusu" dedi.Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220630/cuneyt-arkini-son-yolculuguna-binlerce-kisi-ugurladi-1058158158.html
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Ahmet Hakan: Cüneyt Arkın anmasında ortaya çıkan hava, tam anlamıyla bir kaotik panayır havası
10:08 01.07.2022 (güncellendi: 10:09 01.07.2022) Abone ol
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sanatçı Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törende yaşananlara dikkat çekti ve anmayı 'kaotik panayır havası' olduğu gerekçesiyle eleştirdi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi öncesinde AKM'de düzenlenen törende yaşananları eleştirdi.
Ahmet Hakan, "Rengârenk giyinip gelmişler. Kıyafetlerde en küçük bir özen bile yok. Tören boyunca sürekli bir üşüşme hali var. Düzen, intizam, tertip... Sıfır. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sahnedeki cenazenin etrafında tam bir kaos havası söz konusu" dedi.
Hakan bugün kaleme aldığı yazısında
şu ifadeleri kullandı:
"Bazıları selfie çekmeye çalışıyorlar. Görevli uyarıyor: 'Manzara değil bu. Neyi çekiyorsunuz?' Uzaktan bakanlar, bunun bir büyük sanatçının son yolculuğuna uğurlanması olduğunu asla anlayamazlar. Çünkü ortaya çıkan hava, tam anlamıyla bir kaotik panayır havası. Maneviyat yok. Ölenin ruhuna saygı yok. Düzen yok. İntizam yok. Ağırbaşlılık yok. Ciddiyet yok. Bin iki yüz yetmiş üçüncü kez söylüyorum: Biz millet olarak... Cenaze, anma gibi törenleri yapmayı bilmiyoruz. Öğreneceğe de benzemiyoruz."