Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220701/ahmet-hakan-cuneyt-arkin-anmasinda-ortaya-cikan-hava-tam-anlamiyla-bir-kaotik-panayir-havasi-1058184671.html
Ahmet Hakan: Cüneyt Arkın anmasında ortaya çıkan hava, tam anlamıyla bir kaotik panayır havası
Ahmet Hakan: Cüneyt Arkın anmasında ortaya çıkan hava, tam anlamıyla bir kaotik panayır havası
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sanatçı Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törende yaşananlara dikkat çekti ve anmayı 'kaotik... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T10:08+0300
2022-07-01T10:09+0300
türkiye
cüneyt arkın
ahmet hakan
cenaze töreni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1044720604_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e6b0cf29ab8aa3feb46d9479c957fe57.jpg
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi öncesinde AKM'de düzenlenen törende yaşananları eleştirdi.Ahmet Hakan, "Rengârenk giyinip gelmişler. Kıyafetlerde en küçük bir özen bile yok. Tören boyunca sürekli bir üşüşme hali var. Düzen, intizam, tertip... Sıfır. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sahnedeki cenazenin etrafında tam bir kaos havası söz konusu" dedi.Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220630/cuneyt-arkini-son-yolculuguna-binlerce-kisi-ugurladi-1058158158.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0d/1044720604_194:0:1394:900_1920x0_80_0_0_43bf13b49063d2c5f2e3c72f1f7ff7e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cüneyt arkın, ahmet hakan, cenaze töreni

Ahmet Hakan: Cüneyt Arkın anmasında ortaya çıkan hava, tam anlamıyla bir kaotik panayır havası

10:08 01.07.2022 (güncellendi: 10:09 01.07.2022)
© AAAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sanatçı Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törende yaşananlara dikkat çekti ve anmayı 'kaotik panayır havası' olduğu gerekçesiyle eleştirdi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi öncesinde AKM'de düzenlenen törende yaşananları eleştirdi.
Ahmet Hakan, "Rengârenk giyinip gelmişler. Kıyafetlerde en küçük bir özen bile yok. Tören boyunca sürekli bir üşüşme hali var. Düzen, intizam, tertip... Sıfır. Her kafadan bir ses çıkıyor. Sahnedeki cenazenin etrafında tam bir kaos havası söz konusu" dedi.
Hakan bugün kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Bazıları selfie çekmeye çalışıyorlar. Görevli uyarıyor: 'Manzara değil bu. Neyi çekiyorsunuz?' Uzaktan bakanlar, bunun bir büyük sanatçının son yolculuğuna uğurlanması olduğunu asla anlayamazlar. Çünkü ortaya çıkan hava, tam anlamıyla bir kaotik panayır havası. Maneviyat yok. Ölenin ruhuna saygı yok. Düzen yok. İntizam yok. Ağırbaşlılık yok. Ciddiyet yok. Bin iki yüz yetmiş üçüncü kez söylüyorum: Biz millet olarak... Cenaze, anma gibi törenleri yapmayı bilmiyoruz. Öğreneceğe de benzemiyoruz."
Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
YAŞAM
Cüneyt Arkın'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı
Dün, 16:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала