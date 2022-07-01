Ahmet Hakan: Cüneyt Arkın anmasında ortaya çıkan hava, tam anlamıyla bir kaotik panayır havası

"Bazıları selfie çekmeye çalışıyorlar. Görevli uyarıyor: 'Manzara değil bu. Neyi çekiyorsunuz?' Uzaktan bakanlar, bunun bir büyük sanatçının son yolculuğuna uğurlanması olduğunu asla anlayamazlar. Çünkü ortaya çıkan hava, tam anlamıyla bir kaotik panayır havası. Maneviyat yok. Ölenin ruhuna saygı yok. Düzen yok. İntizam yok. Ağırbaşlılık yok. Ciddiyet yok. Bin iki yüz yetmiş üçüncü kez söylüyorum: Biz millet olarak... Cenaze, anma gibi törenleri yapmayı bilmiyoruz. Öğreneceğe de benzemiyoruz."