Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220701/anket-her-4-amerikalidan-1i-hukumete-karsi-silahlanmaya-hazir-1058206221.html
Anket: Her 4 Amerikalıdan 1'i hükümete karşı silahlanmaya hazır
Anket: Her 4 Amerikalıdan 1'i hükümete karşı silahlanmaya hazır
ABD'de yapılan bir anket, her 4 Amerikan vatandaşından 1'inin hükümete karşı silahlanmaya hazır olduğunu ortaya çıkardı. Ankete göre 'hükümete karşı silahlı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-01T17:33+0300
2022-07-01T17:37+0300
dünya
abd
cumhuriyetçiler
cumhuriyetçiler
demokratlar
silahlanma
bireysel silahlanma
silahlı direniş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1043800783_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_75c55a72d4c9055f560181fd5db4975a.jpg
Şikago Üniversitesi bünyesindeki Politika Enstitüsü tarafından yürütülen ve çeşitli grup ve politik eğilimlere sahip 1000 ABD'li seçmen üzerinde yapılan bir anket çalışması, ülkedeki bireysel silahlanma sorununa dair çarpıcı veriler ortaya koydu.Perşembe günü açıklanan anket sonuçlarına göre Amerikalıların yüzde 28'i 'ABD hükümetine karşı silahlanmaya yakında ihtiyaç duyulacağı' yönünde görüş bildirdi. Silahlanmaya ihtiyaç duyulacağını söyleyenlerin ise yüzde 37'si hali hazırda silah sahibi olduğunu belirtti.Amerikalıların yarısı 'kendi ülkelerinde yabancı' hissediyorAnket, Amerikalıların yüzde 49'unun 'Kendi ülkemde gittikçe daha fazla yabancı gibi hissediyorum' görüşünde olduğunu ortaya çıkardı.Seçimlerin adil yapılacağına inananların oranı yüzde 56Hem liberal hem de muhafazakar görüşlü seçmenlerin ABD hükümetinin 'yozlaşmış ve sade vatandaşa karşı hileli' olduğunu düşündüğünün altı çizilen anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 56'sı seçimlerin adil bir şekilde yapılacağına ve oyların doğru sayılacağına güveniyor.Seçimlerin adil bir şekilde yapılacağına inanan Demokrat seçmenlerin oranı yüzde 80 iken, bağımsızlarda bu oran yüzde 51'e, Cumhuriyetçilerde ise yüzde 33'e düşüyor. Her 3 Cumhuriyetçiden 1'i, 'yakında hükümete karşı silahlı direnişe ihtiyaç duyulacak' diyorCumhuriyetçilerin 3'te 1'i 'hükümete karşı silahlı direnişe yakında ihtiyaç duyulacağı' görüşünü bildirirken, bu görüşü ifade eden bağımsız seçmenin oranı yüzde 35, Demokratların oranı ise yüzde 20 oldu.Ankete katılan Amerikalıların neredeyse yarısı, insanlarla siyaset konuşmaktan kaçındıklarını belirtirken, buna gerekçe olarak muhtablarının 'siyasi duruşlarını bilmeme'yi gösterirken, 4'te 1'i siyasi tartışmalar nedeniyle arkadaşlarını kaybettiklerini ve arkadaş ve akrabalarından kaçınmak zorunda kaldıklarını söyledi.Cumhuriyetçi anketör Neil Newhouse, "Ülkede partiler arasındaki kutuplaşmayı yıllardır belgelemiş olsak da, bu anket sonuçları ülkede dalgalanan partizan tutumlarındaki derin bölünmelerin şimdiye kadarki en açık kanıtı olabilir" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/1056730920.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1043800783_133:0:2478:1759_1920x0_80_0_0_b257502d710e23925df8cff403efce02.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler, demokratlar, silahlanma, bireysel silahlanma, silahlı direniş

Anket: Her 4 Amerikalıdan 1'i hükümete karşı silahlanmaya hazır

17:33 01.07.2022 (güncellendi: 17:37 01.07.2022)
© REUTERS / JIM BOURGABD Kongresi saldırısı sırasına merdivenlerde görüntülenen Yeminlerini Tutanlar milisleri arasında üniforma giymiş Jessica Marie Watkins (soldan ikinci) de vardı.
ABD Kongresi saldırısı sırasına merdivenlerde görüntülenen Yeminlerini Tutanlar milisleri arasında üniforma giymiş Jessica Marie Watkins (soldan ikinci) de vardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2022
© REUTERS / JIM BOURG
Abone olTelegram
ABD'de yapılan bir anket, her 4 Amerikan vatandaşından 1'inin hükümete karşı silahlanmaya hazır olduğunu ortaya çıkardı. Ankete göre 'hükümete karşı silahlı ayaklanmaya hazırım' diyenlerin 3'te 1'i hali hazırda ateşli silahlara sahip.
Şikago Üniversitesi bünyesindeki Politika Enstitüsü tarafından yürütülen ve çeşitli grup ve politik eğilimlere sahip 1000 ABD'li seçmen üzerinde yapılan bir anket çalışması, ülkedeki bireysel silahlanma sorununa dair çarpıcı veriler ortaya koydu.
Perşembe günü açıklanan anket sonuçlarına göre Amerikalıların yüzde 28'i 'ABD hükümetine karşı silahlanmaya yakında ihtiyaç duyulacağı' yönünde görüş bildirdi. Silahlanmaya ihtiyaç duyulacağını söyleyenlerin ise yüzde 37'si hali hazırda silah sahibi olduğunu belirtti.

Amerikalıların yarısı 'kendi ülkelerinde yabancı' hissediyor

Anket, Amerikalıların yüzde 49'unun 'Kendi ülkemde gittikçe daha fazla yabancı gibi hissediyorum' görüşünde olduğunu ortaya çıkardı.

Seçimlerin adil yapılacağına inananların oranı yüzde 56

Hem liberal hem de muhafazakar görüşlü seçmenlerin ABD hükümetinin 'yozlaşmış ve sade vatandaşa karşı hileli' olduğunu düşündüğünün altı çizilen anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 56'sı seçimlerin adil bir şekilde yapılacağına ve oyların doğru sayılacağına güveniyor.
Seçimlerin adil bir şekilde yapılacağına inanan Demokrat seçmenlerin oranı yüzde 80 iken, bağımsızlarda bu oran yüzde 51'e, Cumhuriyetçilerde ise yüzde 33'e düşüyor.

Her 3 Cumhuriyetçiden 1'i, 'yakında hükümete karşı silahlı direnişe ihtiyaç duyulacak' diyor

Cumhuriyetçilerin 3'te 1'i 'hükümete karşı silahlı direnişe yakında ihtiyaç duyulacağı' görüşünü bildirirken, bu görüşü ifade eden bağımsız seçmenin oranı yüzde 35, Demokratların oranı ise yüzde 20 oldu.
Ankete katılan Amerikalıların neredeyse yarısı, insanlarla siyaset konuşmaktan kaçındıklarını belirtirken, buna gerekçe olarak muhtablarının 'siyasi duruşlarını bilmeme'yi gösterirken, 4'te 1'i siyasi tartışmalar nedeniyle arkadaşlarını kaybettiklerini ve arkadaş ve akrabalarından kaçınmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Cumhuriyetçi anketör Neil Newhouse, "Ülkede partiler arasındaki kutuplaşmayı yıllardır belgelemiş olsak da, bu anket sonuçları ülkede dalgalanan partizan tutumlarındaki derin bölünmelerin şimdiye kadarki en açık kanıtı olabilir" dedi.
Her 100 kişiye 120.5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
MULTİMEDYA
Her 100 kişiye 120.5 silahın düştüğü ABD, bireysel silahlanmada dünyada ilk sırada
27 Mayıs, 11:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала