https://tr.sputniknews.com/20220701/anket-her-4-amerikalidan-1i-hukumete-karsi-silahlanmaya-hazir-1058206221.html

Anket: Her 4 Amerikalıdan 1'i hükümete karşı silahlanmaya hazır

Anket: Her 4 Amerikalıdan 1'i hükümete karşı silahlanmaya hazır

ABD'de yapılan bir anket, her 4 Amerikan vatandaşından 1'inin hükümete karşı silahlanmaya hazır olduğunu ortaya çıkardı. Ankete göre 'hükümete karşı silahlı... 01.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-01T17:33+0300

2022-07-01T17:33+0300

2022-07-01T17:37+0300

dünya

abd

cumhuriyetçiler

cumhuriyetçiler

demokratlar

silahlanma

bireysel silahlanma

silahlı direniş

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Şikago Üniversitesi bünyesindeki Politika Enstitüsü tarafından yürütülen ve çeşitli grup ve politik eğilimlere sahip 1000 ABD'li seçmen üzerinde yapılan bir anket çalışması, ülkedeki bireysel silahlanma sorununa dair çarpıcı veriler ortaya koydu.Perşembe günü açıklanan anket sonuçlarına göre Amerikalıların yüzde 28'i 'ABD hükümetine karşı silahlanmaya yakında ihtiyaç duyulacağı' yönünde görüş bildirdi. Silahlanmaya ihtiyaç duyulacağını söyleyenlerin ise yüzde 37'si hali hazırda silah sahibi olduğunu belirtti.Amerikalıların yarısı 'kendi ülkelerinde yabancı' hissediyorAnket, Amerikalıların yüzde 49'unun 'Kendi ülkemde gittikçe daha fazla yabancı gibi hissediyorum' görüşünde olduğunu ortaya çıkardı.Seçimlerin adil yapılacağına inananların oranı yüzde 56Hem liberal hem de muhafazakar görüşlü seçmenlerin ABD hükümetinin 'yozlaşmış ve sade vatandaşa karşı hileli' olduğunu düşündüğünün altı çizilen anket sonuçlarına göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 56'sı seçimlerin adil bir şekilde yapılacağına ve oyların doğru sayılacağına güveniyor.Seçimlerin adil bir şekilde yapılacağına inanan Demokrat seçmenlerin oranı yüzde 80 iken, bağımsızlarda bu oran yüzde 51'e, Cumhuriyetçilerde ise yüzde 33'e düşüyor. Her 3 Cumhuriyetçiden 1'i, 'yakında hükümete karşı silahlı direnişe ihtiyaç duyulacak' diyorCumhuriyetçilerin 3'te 1'i 'hükümete karşı silahlı direnişe yakında ihtiyaç duyulacağı' görüşünü bildirirken, bu görüşü ifade eden bağımsız seçmenin oranı yüzde 35, Demokratların oranı ise yüzde 20 oldu.Ankete katılan Amerikalıların neredeyse yarısı, insanlarla siyaset konuşmaktan kaçındıklarını belirtirken, buna gerekçe olarak muhtablarının 'siyasi duruşlarını bilmeme'yi gösterirken, 4'te 1'i siyasi tartışmalar nedeniyle arkadaşlarını kaybettiklerini ve arkadaş ve akrabalarından kaçınmak zorunda kaldıklarını söyledi.Cumhuriyetçi anketör Neil Newhouse, "Ülkede partiler arasındaki kutuplaşmayı yıllardır belgelemiş olsak da, bu anket sonuçları ülkede dalgalanan partizan tutumlarındaki derin bölünmelerin şimdiye kadarki en açık kanıtı olabilir" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220527/1056730920.html

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abd, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler, demokratlar, silahlanma, bireysel silahlanma, silahlı direniş